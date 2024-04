Orquestra Sinfônica de Mogi faz um concerto especial neste sábado

A Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes faz um concerto especial neste sábado (20/04) para marcar o lançamento da campanha Inverno Solidário do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes. O concerto está marcado para às 19 horas no Theatro Vasques, com ingresso solidário disponível pelo site sympla. No dia, o ingresso será validado com a doação de um quilo de alimento não perecível, exceto sal e açúcar.



O concerto terá a regência do maestro Lelis Gerson e contará com a participação especial da cantora Aline Chiaradia com uma audição dedicada à cantora Elis Regina. No repertório, não podia faltar ‘Águas de março’, ‘É como esse que eu vou’, ‘ Madalena ‘, ‘Como nossos pais’, ‘ O bêbado e a equilibrista’, ‘Tiro ao Álvaro’, ‘ Nada será como antes’, ‘Maria Maria’, ‘A banca do distinto’, ‘Alô Alô Marciano’ e ‘Brigas nunca mais’.



“A Aline é um cantora admirável, que já foi premiada por diversas vezes, inclusive com o prêmio jovem brasileiro de melhor cantora da região do Alto Tietê. É sempre um espetáculo à parte quando fazemos uma audição com sua participação. Será um concerto muito bonito e também importante para a nossa cidade, pois vamos fazer o lançamento de uma campanha solidária que acolhe milhares de pessoas que sentem frio e fome”, ressalta o maestro Lelis Gerson, que é também o diretor artístico da Sinfônica de Mogi das Cruzes.



O Theatro Vasques estará aberto a partir das 18 horas para o público. Ele está localizado na rua Dr. Corrêa, 515 - Centro, Mogi das Cruzes.