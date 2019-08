'Os Pequenos no Vasques' terão duas bandas e coral na próxima terça-feira

Na próxima terça-feira (13), às 20 horas, será a retomada das apresentações da série de concertos “Os Pequenos no Vasques”, uma iniciativa do projeto Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola, realizado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes por meio da Secretaria de Educação.

Esta edição que marca a volta às aulas e o retorno do projeto após o recesso escolar terá a participação das bandas das escolas municipais Profª Apparecida Ferreira Cursino, no Jardim Universo, e Profª Florisa Faustino Pinto, no Jardim Santos Dumont I. A entrada é gratuita. Os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência.

Os dois grupos farão uma única apresentação, sob a regência do coordenador musical dos dois núcleos do projeto, Israel Cardoso Macedo. Além das bandas, haverá outras novidades para o público. Na abertura do concerto, os alunos mais avançados das aulas de trompete se apresentarão. A programação continua com um coral formado pelas duas escolas, sob a regência da professora Fernanda Assis, que acompanhará com o canto algumas músicas do repertório das bandas.

Esta é a quinta edição do projeto neste ano. Outras quatro apresentações da série “Os Pequenos no Vasques” estão programadas, sendo que duas acontecerão no mês de novembro. O objetivo do projeto é de que todas as escolas integrantes do Pequenos Músicos se apresentem no Theatro Vasques, palco centenário da cidade e estejam em destaque para o grande público.

O projeto “Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola” é realizado em 16 escolas municipais e atendem 11 mil alunos da cidade, oferecendo musicalização e ensino sinfônico. A iniciativa tem direção artística do maestro Lelis Gerson e atualmente é gerenciada pela Sinfônica de Mogi das Cruzes em parceria com a Administração Municipal.