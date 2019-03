‘Os Pequenos no Vasques’ vai ter 1º concerto com alunos neste mês

Depois do enorme sucesso de público em 2018, a série de concertos “Os Pequenos no Vasques” ganha sua segunda edição neste ano e está de volta ao calendário cultural de Mogi das Cruzes. A primeira apresentação está marcada para a próxima terça-feira, às 20 horas, no Theatro Vasques, e terá como protagonista a banda sinfônica da “Escola Municipal Benedito Ferreira Lopes”.

Este polo escolar, localizado na Vila Lavínia, atende mais de 600 crianças por meio de aulas semanais de musicalização e de instrumentos (madeiras, metais e percussão), sob a orientação de Allan Caetano. A banda que se apresentará na próxima semana é formada por cerca de 50 alunos deste polo, com idades de 8 a 14 anos, e que já possuem domínio para apresentar um repertório no palco do Theatro Vasques.

A escola municipal Benedito Ferreira Lopes é um dos dezesseis polos que formam o projeto “Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola”. Esta iniciativa, criada pela Secretaria Municipal de Educação, viabiliza o ensino sinfônico e aulas de musicalização na grade curricular de cerca de 11 mil crianças da cidade, e atualmente é gerenciada em parceria com a Sinfônica de Mogi das Cruzes.

Em 2019, todas as bandas escolares se apresentarão ao longo do ano em nove concertos, com início no mês de março e término em novembro. Novamente, os alunos terão a oportunidade de desfrutar da experiência em se apresentar no centenário Theatro Vasques perante os amigos e familiares, além de mostrar o importante trabalho de ensino de música e integração social realizados por meio deste projeto.

Todas as apresentações são gratuitas, e os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do local a partir da primeira hora que anteceder o início do evento.