Parque Centenário vai receber mais de 20 atrações artísticas

O Parque Centenário da Imigração Japonesa, em Mogi das Cruzes, se transformará, no dia 18 de agosto, em uma grande arena artística recebendo mais de 20 atrações que fazem parte do projeto Circuito Cultural, uma realização do Instituto Eco Ambiental e Social e do Ministério da Cidadania, com patrocínio da NGK do Brasil e recursos da Lei de Incentivo à Cultura.

O projeto Circuito Cultural consiste em uma estrutura itinerante que propicia entretenimento, lazer, cultura e arte com a realização de espetáculos de teatro, dança, cinema, música, oficinas circenses, oficinas culturais e de cultura popular, totalmente gratuito.

Quem passar pelo parque neste dia também poderá se encantar com itens que remetem à cultura japonesa (tema diretamente relacionado à identidade do Parque e à origem da empresa patrocinadora, a NGK do Brasil), além de atividades circenses como perna de pau, malabarismo e mini-trampolim.

Os visitantes poderão, ainda, participar de atividades infantis que incluem oficinas de pintura facial, desenhos para colorir e brinquedos infláveis.

“O projeto tem como objetivo difundir diversos elementos culturais e, ao mesmo tempo, apoiar grupos culturais locais, utilizando o formato de estrutura itinerante para alcançar o maior número de pessoas. Por isso, durante todo o dia, teremos também profissionais de libras e audiodescrição”, disse Patrícia Henrique, porta-voz do Instituto Eco Ambiental e Social, ressaltando a importância da inclusão social.

Também faz parte do projeto a realização de oficinas de cinema para crianças e adolescentes aprenderem noções básicas e técnicas de filmagem e produzirem curtas-metragens.

O projeto tem apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes e da Perfectto Projetos. O evento também contará com a presença de food trucks, que terão parte da verba arrecadada revertida para o Fundo Social da cidade.