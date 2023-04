Parque Max Feffer recebe 150 mil na ExpoSuzano; shows lotam

Os suzanenses viveram dias inesquecíveis durante a comemoração do 74º aniversário de emancipação político-administrativa neste final de semana. Isso porque, o Circuito 1 da ExpoSuzano atraiu 150 mil pessoas nos três dias de atividades no Parque Municipal Max Feffer, entre sexta-feira e domingo (31/03 e 02/04). Nas apresentações realizadas no Palco 1, que recebeu a banda de pop rock Jota Quest, o sambista Diogo Nogueira e a dupla sertaneja Matheus e Kauan, além de outros artistas regionais, 65 mil espectadores marcaram presença.

Ao longo dos três dias, outros 25 mil suzanenses desfrutaram das feiras, dos brinquedos e das outras atrações, ao passo que 5 mil pessoas estiveram presentes da vitória do Suzano Vôlei diante do Vedacit Vôlei Guarulhos por 3 sets a 2 no sábado (01/04) e outras 4,5 mil puderam prestigiar o maestro João Carlos Martins reger a Orquestra Filarmônica Bachiana do Sesi/SP no domingo (02/04).

Logo na entrada do Max Feffer, durante as manhãs de sábado (01/04) e domingo, as crianças puderam se divertir no parque de diversões. Ao lado, a feira de artesanato reuniu dezenas de artesãos da cidade, que expuseram sua arte, bijuterias e crochês aos que ali circulavam. Seguindo a caminhada, as famílias que chegavam ao Pavilhão Zumbi dos Palmares eram convidadas a dançar na aula de zumba. Ainda no sábado de manhã, a fanfarra da Guarda Mirim reuniu aproximadamente 60 componentes e 200 adolescentes em uma apresentação especial, com um repertório diversificado, que enalteceu a história da entidade junto ao município.

Para as crianças também foi preparado um conjunto de atrações circenses. No sábado, no início da tarde, a Cia. Mina do Riso e a Combuca da Judite entraram em cena, e no domingo foi a vez da Art Nossa Eventos mostrar sua graça. Ao fim dessas atrações, os pequenos correram para os brinquedos infláveis que estavam dispostos logo na sequência da pista da caminhada, após o pavilhão. Todos que tiravam fotos no ponto instagramável da Expo 2023 registraram, ao fundo, meninos e meninas descendo dos escorregadores, que acabaram compondo o cenário.

No domingo, dia do aniversário de Suzano, a manhã reservou um super evento para os amantes de carros. Diversos proprietários de fuscas e demais veículos antigos se reuniram ao redor da Arena Suzano para promover uma exposição com modelos raros e revitalizados para os amantes de veículos antigos. O evento atraiu muitos curiosos que passeavam no local e ficaram encantados com as peculiaridades dos modelos exibidos. A atração mobilizou as atenções até o início da tarde e contou com a visita do prefeito Rodrigo Ashiuchi e da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi. Os dois estiveram no Parque Max Feffer pela manhã para prestigiar a primeira apresentação do projeto “Música na Escola”, desenvolvido com os alunos da Escola Municipal Antônio Marques Figueira.