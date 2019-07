Parques e Ilha Marabá são opções de lazer para os mogianos nas férias escolares

Durante as férias escolares de julho, os parques municipais e a Ilha Marabá são opções de lazer e educação ambiental para os mogianos. A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente elaborou uma programação especial de férias, com o objetivo de atrair mais visitantes para esses equipamentos públicos. As visitas são gratuitas e podem ser feitas por mogianos de todas as idades, como crianças, adultos e idosos.

Assim como já aconteceu no ano passado, o Parque Natural Municipal Francisco Afonso de Mello – Chiquinho Veríssimo permanecerá aberto a visitantes, durante todo o mês de julho, de segunda a sexta-feira, das 9h às 14h. Normalmente, são formados grupos para visitação monitorada somente aos finais de semana. Mas, em julho, quem quiser visitar a reserva ambiental pode se dirigir diretamente ao parque. Aos finais de semana, a visitação acontece sob agendamento. O primeiro grupo já foi fechado e fará a trilha no dia 13.

“O parque municipal é um espaço privilegiado, com fauna e flora riquíssimas, e agora nas férias os mogianos podem aproveitar para conhecer ou retornar ao local, que faz parte da história da cidade”, explica o secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima. Diariamente, são realizadas duas trilhas monitoradas – uma com início às 9h30 e outra começando às 11h30.

A visita monitorada começa como uma palestra, na qual os participantes aprendem um pouco sobre a história do parque e da Serra do Itapeti – onde a reserva está localizada, em seu topo. E seguida, acontece a trilha, considerada de média complexidade e com cerca de 1,5 quilômetro de extensão. Acompanhadas de um guia, as pessoas podem observar espécies como microorquídeas, ver saguis e admirar a vista do alto do parque, de onde é possível ver Mogi das Cruzes.

O passeio proporciona às pessoas a oportunidade de conhecer um local onde existem cerca de 300 espécies de aves identificadas, além de 40 tipos de mamíferos. No dia da visita, a recomendação é para que os participantes venham com calça, camisa e tênis confortáveis, além de levarem repelentes, lanche e água.

Ilha Marabá

Reinaugurada no dia 27 de junho, a Ilha Marabá funciona como um núcleo de educação ambiental, com visitas monitoradas e um espaço interno totalmente reformado. Com 13,4 mil metros quadrados, o espaço recebeu uma grande reforma interna, com nova pintura, reparos na alvenaria e instalação de novas placas de orientação - tudo foi executado com mão-de-obra própria da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente. Também foi feita a troca de todo o madeiramento da ponte sobre o Rio Tietê.

Após a reabertura, a Ilha Marabá funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As pessoas interessadas podem se dirigir ao local e percorrer as trilhas, que possuem toda a sinalização e orientação. As placas trazem informações sobre o ecossistema do rio Tietê, como as plantas e animais existentes no local. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-5959.

Além do Parque Municipal e da Ilha Marabá, outra opção de lazer e descanso nas férias são os Parques Centenário e Leon Feffer, que funcionam diariamente das 7h às 18h. O Centenário possui trilha, playground, quadras esportivas e amplo espaço para contemplação da natureza. O Leon Feffer também possui espaços para a prática esportiva, além de espaços para descanso e recreação. Os dois parques ficam situados às margens do rio Tietê.