Passos da Paixão será na Vila São Francisco, em Poá, e traz moradia como tema

O Passos da Paixão 2023, considerado o maior espetáculo teatral ao ar livre do Alto Tietê, volta aos palcos depois de três anos suspensos por conta da pandemia de Covid-19. Neste ano será no dia 7 de abril, às 17h30, na Vila São Francisco, um bairro periférico de Poá, que faz divisa com Ferraz de Vasconcelos. Realizado pela Associação Cultural Opereta e a Cia. Teatro Roda Mundo, a peça, que conta a vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo traz neste ano o tema da moradia, com o slogan: "Mestre, onde mora?"

Neste ano, o Passos vai completar sua 21ª edição e traz novidades. A primeira é a própria escolha do local de apresentação, a Vila São Francisco, um bairro que carece de serviços públicos como água, esgoto, pavimentação de ruas e iluminação pública, além de creche, escola e posto de saúde. Há anos esperam pela regularização fundiária e, enquanto isso, vivem como podem dentro dessas condições precárias de moradia.

A segunda novidade é a participação da comunidade, que tem sido fundamental para garantir que o espetáculo aconteça no bairro. Crianças de diversas instituições sociais que atuam na Vila São Francisco farão parte do elenco por meio de um coro infantil, que irá se apresentar durante a peça.

Equipe

Em 2023 serão cerca de 60 pessoas envolvidas diretamente na realização do espetáculo. Somente no elenco são 35 pessoas. O processo de criação começou em janeiro deste ano. Em um primeiro momento, os organizadores discutiram as viabilidades técnicas e de infraestrutura para a realização do Passos da Paixão.

Diante das dificuldades financeiras alegadas pela Prefeitura de Poá para a realização da produção teatral na Praça de Eventos, a Opereta juntou um time de apoiadores e, principalmente, lideranças comunitárias para voltar às origens, ou seja, levar a apresentação para um bairro poaense, tal como era feito nas primeiras edições. A escolha da Vila São Francisco foi definida após um reconhecimento do território e muito diálogo com a comunidade local.

A partir disso, o Roda Mundo e a Opereta chamaram o elenco de 2020 para compor a equipe deste ano, tendo em vista que estes não puderam se apresentar ao público por causa da pandemia, o que levou a organização a cancelar o espetáculo às vésperas da apresentação. Os ensaios estão sendo realizados na própria Opereta e também no Espaço de Eventos Batuíra. No total são cerca de três meses de intenso trabalho que pretende, mais uma vez, surpreender o público da Vila São Francisco.