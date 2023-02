Pedro Neves fará exposição em São José em fevereiro

O artista plástico, suzanense , Pedro Neves vai participar de uma exposição em São José do dia 6 a 10 de fevereiro.

ARTISTA

O artista é um dos três que representará o Alto Tietê. Ao todo são 450 artistas plásticos brasileiros de todos os estados que vão participar.

A exposição faz parte do Museu Cruzado e Itinerante, o “Bicentenário das Américas”, desenvolvido por Jaime Vallardo Chávez com o intuito de celebrar os 200 anos de libertação e independência dos países do continente. Será a segunda edição desta celebração artística, tendo a primeira sido realizada no Peru O evento será físico e virtual.

EMBAIXADOR DA ARTE

Nomeado embaixador da arte na América pela Galeria de Arte Jaime Chávez, Neves participará do evento com mais dois artistas da região.

São eles: Nerival Rodrigues e Heraldo Duarte, ambos de Mogi das Cruzes.

PARTICIPAÇÃO

Neves conta que se sente feliz por participar de mais uma exposição e dever cumprido. "Alegria e dever cumprido. Posso dizer que tenho reconhecimento por nunca desistir de uma carreira de 42 anos”, afirmou.