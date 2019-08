Poá abre inscrições para o concurso 'Garota EXPOÁ 2019'

A Secretaria de Cultura de Poá realiza até o dia 16 de agosto as inscrições para o concurso “Garota EXPOÁ 2019”. As interessadas deverão se dirigir à Praça de Eventos “Lucilia Gomes Felippe”, localizada na Avenida Antônio Massa,150, Centro, das 9 às 17 horas. Será necessário preencher e assinar a ficha de inscrição e o Termo de Concordância.



No ato da inscrição, a candidata deverá apresentar cópias do RG, CPF, comprovante de escolaridade, uma foto 10x15 de corpo inteiro e se for menor de idade, deverá ir acompanhada de um responsável legal.



Entre as exigências para participar do concurso estão: ser moradora da cidade de Poá e ter de 15 a 25 anos. Segundo o secretário de Cultura, Mário Sumirê, o concurso “Garota EXPOÁ 2019” tem como objetivo principal valorizar a beleza da mulher, criar oportunidades sociais e colaborar com o desenvolvimento sociocultural.



“De acordo com o regulamento, o concurso será realizado com 15 candidatas e caso o número de inscrições ultrapasse esta quantidade, será feita uma pré-seleção”, explicou Sumirê.



Feitas as inscrições, as candidatas passarão por um período de ensaio e no dia 29 de agosto, às 19 horas, o concurso acontecerá no Teatro Municipal. Na noite, serão eleitas além da "Garota EXPOÁ", a segunda colocada que levará o título de Miss Simpatia e a terceira colocada será a Miss Imprensa.



Em 2018, a estudante Gabriela Souza, 16 anos, foi a grande vencedora do Concurso “Garota EXPOÁ”. Os cinco jurados avaliaram 11 candidatas que se apresentaram em traje de gala em conjunto e individualmente. Após o desfile, as meninas responderam algumas perguntas. Beleza facial, harmonia corporal, desenvoltura, comunicação e personalidade, foram os quesitos julgados.