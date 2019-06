Poá realiza 3ª edição do “WorkChoc – Loucos por Chocolate” de 6 a 9 de julho

O “WorkChoc – Loucos por Chocolate” terá sua terceira edição, de 6 a 9 de julho, na Praça da Bíblia, e o evento vai movimentar Poá. A atividade é uma realização da Secretaria de Turismo em parceria com a Associação Compasso e é uma ação para promoção e interação de produtores de chocolate no Alto Tietê e Grande São Paulo. A festa acontecerá na Praça da Bíblia (Alameda Pedro Calil, 10, Centro). A entrada é franca e a população contará com palestras, aulas show (aproximadamente 650 vagas), música, artesanato e gastronomia.



“Estamos realizando eventos que visam fomentar o setor turístico de Poá e oferecer para nossa população e pessoas de outras cidades opções para elas se divertirem e poderem conferir todos os atrativos que nosso município oferece. Tenho certeza que ‘WorkChoc – Loucos por Chocolate’ será um sucesso, assim como nas últimas duas edições”, comentou o prefeito Gian Lopes.



O secretário de Turismo, Lauriston Barros, reforçou que os eventos que estão sendo planejados se enquadram nas atuais necessidades de promover o Turismo em Poá. “O WorkChoc vai trazer pequenos e médios produtores para conhecer o potencial turístico da cidade. Também poderemos no evento fortalecer os laços entre empresários, que posteriormente poderão investir em nosso município".



Durval Parreira, da Associação Compasso, explicou que o formato do "WorkChoc – Loucos por Chocolate" segue um perfil de “feira de negócios” e está se consolidando no calendário do município até o momento. “O foco do evento é atrair turistas e investidores. Também contaremos com a parte de cursos, sempre com chefs de cozinha, com temáticas do momento ligadas ao chocolate. Esta é uma ação importante e vai contribuir para qualificação de confeiteiros, padeiros, profissionais liberais, entre outros”.



Aulas Show

Os interessados em participar das aulas show precisarão realizar as inscrições na Casa do Artesão (Praça da Bíblia). Será necessário doar um pacote de leite em pó e as doações posteriormente serão destinadas ao Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural de Poá.



Serão apresentadas técnicas para bombons, trufas, brigadeiro, brownie, ganache, bolos, pão de mel, entre outros. Mais informações (11) 4639-3413 e (11) 4638-6575.