Poá recebe 'Caravana Desconecta' neste sábado

Poá recebe neste sábado, 17, a 'Caravana Desconecta', que levará diversão à população por meio de jogos de tabuleiro. A atividade será realizada na Praça de Eventos (Avenida Antônio Massa,150, Centro), das 14 às 18 horas e é aberta ao público.



A ação tem o apoio da Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria da Mulher, e tem como objetivo ajudar o abrigo de idosos “Lar Mãe Mariana”. Para participar das atividades, a pessoa terá que doar uma lata de leite, e o que for arrecadado será encaminhado à instituição.



O projeto é destinado às pessoas de todas as faixas etárias e visa a diversão e socialização por meio de jogos. “O objetivo é proporcionar as pessoas momentos de descontração e lazer com brincadeiras saudáveis, desconectando assim as pessoas da tecnologia que domina o mundo de hoje e ao mesmo tempo ajudar uma importante instituição de nossa cidade”, declarou a secretária da Mulher, Jeruza Reis.