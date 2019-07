WorkChoc – Loucos por Chocolate segue até esta terça-feira

A terceira edição do ‘WorkChoc – Loucos por Chocolate’, evento que é uma realização da Secretaria de Turismo, em parceria com a Associação Compasso, registrou um grande público neste final de semana. A atividade, que tem continuidade até esta terça-feira, dia 9, na Praça da Bíblia, tem entrada franca e conta com palestras, aulas show, música, artesanato e gastronomia.

Para o secretário de Turismo, Lauriston Barros, a festa está sendo um sucesso e o objetivo está sendo alcançado, que é o de alavancar o turismo da cidade. “Nossa festa está bonita e acolhedora e os visitantes têm a oportunidade de saborear deliciosos doces e ainda comprar belíssimos artesanatos feitos pelas nossas artesãs”.

Entre as guloseimas que o chocolate é o carro-chefe, estão: trufas, bolos, cupcake, entre outras. No “WorkChoc – Loucos por Chocolate” os visitantes também podem saborear salgados, sorvete e caldos.

Segundo o presidente da Associação Compasso, Durval Parreira, os cursos oferecidos também ganham destaque no evento e têm temáticas do momento, ligadas ao chocolate. “Esta ação é muito importante, pois além de fomentar o empreendedorismo, qualifica futuros profissionais”.

Centenas de pessoas estão participando das oficinas. Ao todo estão sendo oferecidos 20 cursos e estão sendo apresentadas técnicas para bombons, trufas, brigadeiro, brownie, ganache, bolos, pão de mel, entre outros. Cada aula show tem uma média de 30 pessoas inscritas.

Bolo de pote

No último domingo (7) foi realizado o “Concurso de Bolo no Pote”. Um total de oito candidatos participaram da atividade. Cada um levou três amostras do bolo para apreciação dos jurados. A vencedora da disputa foi Janaína Cristine da Silva. Maria Helena Barbosa dos Santos ficou na segunda colocação e Luciana Aparecida dos Santos na terceira colocação.

Programação do Workchoc

A programação começa nesta terça-feira a partir das 11 horas até meio-dia, quando haverá worshop sobre embalagem como agregador na experiência do cliente, com o chef Danilo Fortunato. Em seguida, das 13h30 às 14h30, a Aula show Leite Condensado Zero Açúcar – Brigadeiros Saborizados com a confeiteira Sara Santos

Durante a tarde, das 15 horas às 16 horas, o município oferecerá a Aula show Brigadeiro Funcional/Brownie Fitness com a culinarista Cristiane Valdez; 16h30 às 17h30 – Aula show Técnicas de decoração em pão de mel e cupcake com a confeiteira Sara Santos; 18h00 às 19h00 – Aula show Técnicas de textura para acabamento em confeitaria com a confeiteira Sara Santos e, por fim, das 19 horas às 22 horas, a apresentação da Orquestra Hyper.