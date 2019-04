Prefeitura realiza evento ‘Suzano Pela Paz’ neste sábado

Promover a cultura de paz e a união das famílias. Este é o objetivo do evento “Suzano Pela Paz”, que será realizado neste sábado (13), das 10 às 17 horas, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). A iniciativa marca também um mês da tragédia ocorrida na Escola Estadual Professor Raul Brasil. Na oportunidade, os cantores Ana Vilela, Padre Antônio Maria e Paulo César Baruk, bem como o grupo Família Lima, vão se apresentar.

Com abertura dos portões às 9 horas, a cerimônia terá início com o Hino a Suzano. A partir das 11 horas, a Orquestra Jazz Sinfônica de São Paulo estará no Palco da Paz – instalado no estacionamento do parque. Em paralelo, as famílias que forem chegando encontrarão o Espaço Kids, com brinquedos infláveis e pinturas faciais; Espaço Pais & Filhos, com atividade recreativas, dinâmicas e jogos dentro da Arena Suzano; e a Feira Gastronômica.

A prefeitura também estará disponibilizando tendas de descanso, exposições, feira de artesanato, apresentações no Suzano Skate Park e praça de serviços, com atuação das secretariais municipais e do Procon, bem como feira de adoção de cães e gatos.

Outro ponto de destaque será a solenidade no Jardim da Paz, um local de contemplação da natureza e da vida, idealizado para promover a reflexão e enaltecer o amor e a esperança. O ambiente foi criado pela equipe do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, com projeto assinado pelo engenheiro Márcio Alexandre de Souza. Nele, haverá oito espécies de árvores, que vai de Magnólia a Calistemo, e um caminho florido que levará o visitante até a palavra “Paz”, feita de flores.

No palco principal, a partir das 13 horas, o Padre Antônio Maria vai transmitir mensagens de amor e união. Em seguida, será a vez do cantor gospel Paulo César Baruk. Já Família Lima se apresentar as 15 horas, sendo sequenciada pela cantora Ana Vilela, do sucesso Trem-Bala. As celebrações musicais serão concluídas pelo Quarteto da Orquestra de Câmara de Suzano.

Segundo a presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o evento vai contar com uma grande participação de voluntários e será majoritariamente custeada pela iniciativa privada, com destaque às celebrações musicais de artistas, que foram conquistadas de forma gratuita pelo Poder Executivo municipal. “Estamos recebendo muito apoio de voluntários e empresas da cidade e região. Tudo está sendo preparado com muito amor e carinho para que possamos celebrar a paz e a união das famílias”, explicou Larissa.

Para o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, a celebração está sendo realizada com o objetivo de enaltecer a paz e a união das famílias, além de marcar um mês da tragédia ocorrida na Escola Estadual Professor Raul Brasil. “Queremos levar mensagem de paz a todo o Mundo e homenagear as vítimas e seus familiares. Vale destacar que não será uma festa, mas, sim, uma cerimônia de homenagem a todos que foram atingidos direta ou indiretamente com a fatalidade na escola. Convidamos a todos para participarem desta solenidade”, concluiu o chefe do Executivo municipal.

Transporte Gratuito

Durante o dia 13 de abril, a cidade de Suzano terá rotas alternativas gratuitas de ônibus, com saídas dos bairros às 8 e às 13 horas com destino ao Parque Max Feffer. Já o retorno, ou seja, do Max Feffer aos bairros, os ônibus sairão ao meio-dia e às 17 horas.

Os bairros contemplados são Cidade Miguel Badra, Jardim São José, Jardim Natal, Jardim Varan, Jardim Colorado, Vila Barros, Casa Branca, Jardim Brasil, Parque Heroísmo, Jardim Dora, Ipelândia, entre outros. Para conferir os pontos de parada e roteiros, o interessado deverá acessar o site oficial da Prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.br).

Apoio

O evento tem patrocínio da Suzano SA e apoio da Associação Comercial e Empresarial de Suzano, MRV Engenharia, NGN Engenharia e Construções, Ball, EDP São Paulo, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e Governo do Estado de São Paulo

Programação

10h – Hino a Suzano

11h – Orquestra Jazz Sinfônica de São Paulo

12h – Solenidade no Jardim da Paz

13h – Padre Antônio Maria

14h – Paulo César Baruk

15h – Família Lima

16h – Ana Vilela

17 – Quarteto da Orquestra de Câmara de Suzano