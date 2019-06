Profac abre inscrições para projetos de educação patrimonial e oficinas de restauro

A partir desta sexta-feira (7), as inscrições para o novo edital do Programa de Fomento à Arte e Cultura (Profac) da Prefeitura de Mogi das Cruzes estão abertas para o segmento de Educação Patrimonial e Oficina de Restauro. Os interessados deverão inscrever seus projetos e serão contemplados os dois melhores projetos culturais, considerando a melhor técnica de execução proposta.

As inscrições ficarão abertas de 7 de junho a 5 de julho de 2019 e são gratuitas. Para realizar o cadastro de seu projeto, basta entrar no sistema online da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do site: www.cultura.pmmc.com.br/profac .

“A abertura do novo edital do Profac para o segmento Patrimônio Histórico e Cultural busca investir em projetos sem fins lucrativos de mogianos que tenham ideias de preservação de edifícios históricos, além de promover o conhecimento de nossas crianças sobre a bela história do município, que tem construções com grandes histórias a serem contadas”, comentou o secretário de Cultura, Mateus Sartori.

Ao total, serão investidos R$ 50 mil, que será dividido de forma igual para os dois projetos selecionados. O valor servirá para a execução dos projetos e os não escolhidos serão considerados suplentes. Poderão concorrer a este edital somente as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, com sede no município de Mogi das Cruzes há pelo menos dois anos, que atendam a todas as disposições do edital (veja abaixo o edital) e que não estejam impedidas de contratar com a Administração Pública.

O Profac de Mogi das Cruzes nasceu a partir do Programa Diálogo Aberto, que realizou diversas reuniões, fóruns, debates e círculos de diálogos em que foi manifestada pelos participantes a necessidade de criação de uma ferramenta nesses moldes.

Para a inscrição neste edital, os projetos deverão:

Educação Patrimonial: Prever intercâmbio, visitas monitoradas e agendamentos com as escolas municipais na promoção do acesso ao conhecimento e ao estímulo a história do município, utilizando prioritariamente, espaços públicos como os Museus, Igrejas, Capelas, Cemitérios e outros.

Oficina de Restauro: Promover a qualificação de profissionais da construção civil, estudantes de arquitetura e/ou edificações, e proprietários de imóveis históricos para atuarem nos serviços de conservação e manutenção preventiva de edifícios históricos.

Todas as informações sobre os processos de seleção estão disponíveis no site da Secretaria Municipal de Cultura e no sistema online do Profac. Dúvidas podem ser sanadas pelo telefone 4798-6900.