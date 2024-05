Programação de maio do projeto 'Trupe Volante' começa na próxima quarta

A Secretaria Municipal de Cultura organizou uma diversificada programação de espetáculos teatrais neste mês de maio por meio do projeto “Trupe Volante”, que proporcionará oito atrações distribuídas pelas regiões central, norte e sul da cidade. A primeira apresentação acontecerá na próxima quarta-feira (08/05), às 9 horas, com a peça “A menina da cabeça de bola”, do Teatro da Neura, na Escola Estadual Doutor Anis Fadul (rua Benedito José Rangel, 95 - Vila Rica).

As atividades seguem na terça-feira da outra semana (14/05), às 20 horas, quando ocorre o espetáculo “Du Petit Chien”, do grupo O Gato Gago, no auditório Orlando Digenova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro). Um dia depois, na quarta-feira (15/05), será realizada a segunda apresentação da peça “A menina da cabeça de bola”, do Teatro da Neura, na Escola Estadual Doutor Anis Fadul, às 15 horas.

Na semana seguinte, a programação reserva para segunda-feira (20/05) o espetáculo “A quase morte do Zé Malandro”, do grupo Coletivo do Absurdo, na Escola Estadual Batista Renzi (rua Concórdia, 44 - Vila América), que acontece em dois horários, às 9 e às 15 horas. Na terça-feira (21/05), nesta mesma unidade educacional, ocorre, às 20 horas, a segunda apresentação do grupo O Gato Gago na cidade, com a peça “Du Petit Chien”.

O Jardim Gardênia Azul receberá atrações proporcionadas pela programação da “Trupe Volante” no dia 24 de maio (sexta-feira). Uma é a peça “A paixão avassaladora de Zé Limeira por Julieta”, do grupo O Gato Gago, na Escola Estadual Professora Jandyra Coutinho (rua Augusto Souza de Aquino, 5), às 9 e às 15 horas. A outra é o espetáculo “O homem é o único animal que ainda ri”, do grupo Coletivo do Absurdo, que acontecerá no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Sousa Candido, o CEU Gardênia (rua Teruo Nishikawa, 570), às 20 horas.

A última atividade do mês ocorre no dia 28 (terça-feira), com mais uma apresentação do espetáculo “O homem é o único animal que ainda ri”, do grupo Coletivo do Absurdo, que nesta oportunidade será realizado no auditório Orlando Digenova, às 20 horas.

Vale ressaltar que estão com indicação de classificação livre as peças “A menina da cabeça de bola”, “A quase morte do Zé Malandro” e “A paixão avassaladora de Zé Limeira por Julieta”. Já as apresentações “Du Petit Chien” e “O homem é o único animal que ainda ri” são indicadas para maiores de 16 anos.

O secretário municipal de Cultura, José Luis Spitti, afirmou que as atrações ofertadas pela pasta, por meio do projeto “Trupe Volante”, encantarão os munícipes pela qualidade dos espetáculos. “Proporcionaremos uma programação variada para todos os públicos, em diferentes localidade do município. Nossa intenção é levar cultura para toda a cidade, garantindo entretenimento para nossa população. Tenho certeza que o público que for assistir às peças vai ficar maravilhado com as encenações”, frisou Spitti.