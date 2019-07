Projeto ‘Arte Pública’ entrega mais de 54 painéis em Suzano

“É pensando em uma cidade mais humanizada, bonita e com espaços acolhedores, que a obra de arte se torna um elemento importante neste cenário”. É dessa forma que a artista plástica e coordenadora de linguagem da Secretaria de Cultura de Suzano, Aline Baliberdin, define o projeto “Arte Pública” - retomado em 2017 e nestes dois anos de execução já entregou mais de 54 painéis pintados pelo município.

A obra mais recente entregue pelo projeto foi um painel com o tema “Jogos Infantis” grafitado pelo artista plástico suzanense, Jose Carlos Lima, o Raça, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Sousa Candido, no Jardim Gardênia Azul, em maio deste ano.

Até o final de julho, o muro lateral do Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz, no Parque Santa Rosa, receberá também uma obra executada pelos artistas Raça e Vinicius Mariano, o Ripa, com referências a flores e figuras naturais.

Criado em 2010, o “Arte Pública” visa também a democratização do acesso à arte, em especial às artes plásticas. E desde de 2017, mais de 19 artistas plásticos participaram da realização de obras pela cidade. Entre eles: Roberto de Lima Dorta, o Betto, Nicolas Hikaru Takaki, o Niko, Fabiano Galdino, o Oreia, Jhony da Silva, Erasmo Amorim, entre outros.

“Abrir espaço para artistas da cidade é um dever de toda secretaria de cultura, é uma obrigação da pasta incentivar, apoiar, abrigar e provocar essas figuras que contribuem para que município respire cultura o tempo todo”, comenta o secretário de Cultura, Geraldo Garippo. Ele também destaca que o projeto vem contribuindo, agregando valor aos espaços urbanos, para que eles possam ser também espaços de contemplação, reflexão e aprendizado.

Os artistas que participam do “Arte Pública” vêm de um cadastro prévio, como explica Aline. “Desde o começo do projeto a pasta de Cultura cadastra uma série de artistas plásticos das mais diversas técnicas de pintura e graffiti para participarem das ações. Sendo assim, criou-se uma rede de colaboradores engajados na proposta do Arte Pública”.

O “Arte Pública” parte do princípio de que as políticas públicas de uma cidade visam o bem coletivo e da população, suprindo necessidades e criando mecanismos para que os interesses comuns de munícipes sejam contemplados, sendo que a Cultura e a Arte são entendidas como itens absolutamente necessários para a formação intelectual e social do indivíduo.

PROCESSO CRIATIVO

O projeto toma como referência os movimentos de Arte Urbana que têm grande expressão em todo o mundo, especialmente através das linguagens do graffiti, muralismos, instalações e intervenções urbanas, o Projeto Arte Pública busca valorizar o trabalho artístico de artistas plásticos da nossa cidade e região, reproduzindo imagens em grande escala de tamanho e transformando a paisagem onde elas são inseridas.

LOCAIS

Entre as áreas revitalizadas pelo projeto destaca-se as obras executadas nos pilares do viaduto Leon Feffer, são ao total 09 painéis de grandes dimensões e de diferentes propostas artísticas.