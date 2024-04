Projeto Cine Arte retorna à Mogi trazendo novas oficinas de cinema para estudantes

Nos dias 24, 25 e 26 de abril, estudantes do CEMPRE Professor Sérgio Moretti, de Jundiapeba, terão a oportunidade de fazer uma imersão ao mundo do cinema. Crianças e adolescentes participarão de oficinas de cinema promovidos pelo Cine Arte II, projeto de responsabilidade socioambiental realizado pela Perfectto Projetos com patrocínio da Niterra do Brasil, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com apoio da Secretaria Municipal de Educação e da Diretoria de Ensino Região de Mogi das Cruzes. As oficinas acontecem das 13 às 17 horas na unidade escolar.

Nesta primeira fase do Cine Arte II participarão 30 estudantes, mas a expectativa é que em todo o projeto, que seguirá até dia 14 de junho, cerca de 5.500 mil estudantes da rede pública municipal e estadual de Mogi das Cruzes sejam beneficiados. Vale lembrar que, em 2023, o Cine Arte promoveu atividades para mais 5 mil alunos das escolas estaduais de Mogi e Biritiba Mirim.

Como funciona

As oficinas são divididas em dois momentos. A primeira fase contará com aulas teóricas e práticas, onde os estudantes são convidados a produzirem um curta-metragem com temas voltados para sustentabilidade, preservação da água, consumo consciente, responsabilidade no trânsito, energia, reciclagem, mobilidade urbana e alimentação saudável.

Durante a Oficina de Introdução Básica de Cinema, são ensinados conceitos para a criação de projetos cinematográficos, como: filmagem, enquadramento de cenas, noções de equipamentos de vídeos, edição, escolha de trilha, criação de personagens, roteiro e iluminação. Após o conhecimento teórico, os estudantes começam a roteirizar e gravar o seu curta-metragem. No final, eles têm a oportunidade de exibir para os demais alunos o curta.

Segunda fase do projeto leva cinema inflável gigante para escolas municipais e da rede estadual de Mogi



A segunda etapa do projeto Cine Arte II começa a partir do dia 20 de maio, quando as escolas municipais e estaduais de Mogi das Cruzes receberão um cinema inflável gigante, com 15 metros de comprimento e quatro metros de altura. A mega estrutura é para exibir sessões de cinema, interações teatrais e workshops sobre uso de água e energia, reciclagem e segurança no trânsito. O cinema inflável oferece uma experiência multisensorial para os estudantes e vem toda equipada com telão, projetor de áudio e vídeo, além de almofadas para acomodação do público, com pipoca de brinde.



O cinema gigante itinerante passará pelas unidades escolares municipais: CEMPRE Oswaldo Regino Ornellas (Jundiapeba), CEMPRE Professor Sérgio Moretti (Jundiapeba), EM Desembargador Armindo Freire Mármora (Jardim das Bandeiras), CEMPRE Professora Lourdes Lopes Romeiro Iannuzzi (Nova Jundiapeba), CEMPRE Vereador Ivan Nunes Siqueira (Conjunto Oropó), EM Profª Cleonice Feliciano (Jardim Piatã A) e EM Dr. Luiz Beraldo de Miranda (Parque Olímpico). Já nos dias 13 e 14 de junho, as escolas estaduais E.E. Professora Adelaide Maria de Bastos (Jardim Armênia) e E.E. Dagoberto José Machado (Jardim Bela Vista) receberão o projeto. As sessões de cinema são exibidas sempre às 9h, 11h, 13h30 e 15 horas.