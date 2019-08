Projeto Energia Social Furnas chega nesta terça-feira em Suzano

O projeto Energia Social Furnas, que percorre escolas públicas de todo o país, estará entre os dias 20 e 22 de agosto em Suzano e no período de 27 a 30 de agosto no município de Guarulhos (SP).

O objetivo é despertar a consciência para questões como cidadania, sustentabilidade, respeito e tolerância. Na programação, os alunos participarão de atividades e jogos lúdicos sobre temas, como uso racional de energia e água, reciclagem e palestras sobre bullying, maternidade e paternidade responsável, reunindo quase 3.000 estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio.

O Energia Social Furnas é desenvolvido em parceria com instituições públicas e educadores. O projeto faz parte das iniciativas sociais de FURNAS alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com foco no cumprimento da Agenda 2030.

“As abordagens do projeto estão ligadas diretamente ao compromisso de Furnas em apoiar ações que coloquem em prática o cumprimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), respeitando as necessidades e características dos locais onde a empresa atua. Com essa ação conseguimos integrar crianças e jovens de todo o país em atividades que fortaleçam as políticas públicas”, explica Marcos Machado, Gerente de Responsabilidade Sociocultural da empresa.

De 2018 até julho de 2019, o projeto passou por 45 municípios dos estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Goiás, Tocantins, Paraná. Dentre estes municípios, 17 deles compõem a lista daqueles com menores IDH’s. Ao todo foram realizados 33.600 atendimentos a crianças e jovens com o projeto Energia Social Furnas.