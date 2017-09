Projeto Lucas Quiles promove 1º Sarau Suburbanos no Centro Cultural de Palmeiras

O Projeto Lucas Quiles promove neste sábado (16) o 1º Sarau Suburbanos. O evento acontecerá das 14 às 22 horas, no Centro Cultural Professor Luis Antonio da Silva, na Travessa Adelino Crispim Cardoso, no Distrito de Palmeiras. Segundo um dos organizadores, Ronaldo Aparecido de Souza, o Ronaldo Rocha, a intenção é promover e divulgar movimentos culturais na região mais afastada da cidade.

No total, o evento terá mais de 14 atrações. A programação vai da música hip-hop a apresentações de dança, como, por exemplo, o balé. Para Rocha, a ação tem como foco principal levar cultura pela primeira vez às pessoas do Distrito de Palmeiras. “O objetivo é trazer cultura àqueles menos desfavorecidos. São várias pessoas que não tem condição de ir ao Centro. Então, levaremos para eles essa programação cultural”, explicou.

Para atrair o máximo de pessoas, o organizador do evento diz também que a divulgação está sendo feita em todas as escolas municipais e estaduais da região. Ele frisou que a expectativa é atrair mais de 200 pessoas ao longo do dia.

“Nossa intenção é promover outras edições neste ano. Queremos fazer uma por mês. Esperamos que, quando for criado o espaço Lucas Quiles, a gente tenha um espaço mais livre. Assim, iremos ter um espaço fixo para trazer várias atrações à região de Palmeiras”, enfatizou Rocha.