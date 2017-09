Projeto Vida Literária realiza entrega de livros em escola de Poá

O projeto Vida Literária realiza, hoje, mais uma atividade com palestra sobre a importância da leitura e distribuição gratuita de livros. Desta vez a ação acontece na Escola Estadual (E.E.) Professora Ivone da Silva de Oliveira, em Poá e contará com a participação de aproximadamente 200 estudantes.

"Será nossa vigésima atividade e chegaremos a marca de mais de 5 mil livros distribuídos gratuitamente para jovens de diferentes idades. Acreditamos que a leitura como direito de todos evita o aprofundamento de divisões sociais, educacionais, culturais. Desta maneira, realizando um trabalho de incentivo à leitura oferecemos mais que um instrumento de dignificação, realizamos um grande ato de valorização e aperfeiçoamento do ser humano", comentou o jornalista e coordenador do Vida Literária, Anderson Fernandes.

O projeto teve início em outubro de 2016, com estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos). Depois, passou a receber muitos pedidos de professores de escolas com Ensino Médio e instituições sociais que realizam trabalhos educacionais e culturais com jovens. Em cada local, além da distribuição de livros, é ministrada uma palestra sobre a importância da leitura e das obras literárias.

Todos os livros utilizados no projeto foram enviados pelos voluntários do Vida Literária e por pessoas de diversas regiões de São Paulo, após uma campanha de arrecadação feita pela Internet. Para contribuir com a iniciativa é fácil! Só enviar um e-mail para jornalistafernandes@gmail.com, que será combinado como o livro chegará ao projeto. Quem precisar de mais informações pode consultar os endereços: www.facebook.com.br/projetovidaliteraria e www.vidaliteraria.com.br.

500 livros

No último sábado, o Vida Literária realizou duas ações em Suzano. A primeira aconteceu no Instituto Thadeu José de Moraes. Conversa com os jovens sobre a importância da leitura e distribuição gratuita de livros.

A segunda atividade foi na estação de trem de Suzano e também com entrega gratuita de obras literárias.

"Só que neste caso foi uma ação aberta ao público e que fez parte da programação do Rotary Day CPTM, que ofereceu ainda outras atividades culturais, incluindo exposição fotográfica, e serviços de saúde aos usuários do transporte público férreo, com direito à realização de exames rápidos e orientações", explicou Fernandes.

"O resultado final do sábado foi a distribuição de 500 livros e novas pessoas impactadas sobre a importância da leitura", completou.