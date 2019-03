Protagonismo feminino é tema no Cultura em Debate e no Sarau Vivências

Ainda em celebração ao Mês da Mulher, duas atividades da Secretaria de Cultura de Suzano discutirão a importância do protagonismo feminino. O projeto Cultura em Debate traz como tema “Existir para Resistir” e o Sarau Vivências deixa o microfone aberto para artistas mulheres.

A primeira atividade ocorrerá nesta quarta-feira (27), às 19 horas, no Anfiteatro Orlando Digenova, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. A segunda será no próximo sábado (30), a partir das 16 horas, na Praça João Pessoa. Em ambos os eventos a entrada é gratuita e a participação livre para todas as idades.

O Cultura em Debate, que sempre acontece na última quarta-feira de cada mês, recebe nesta edição a educadora Lilian Santos de Carvalho, a bailarina Maria Izabel Jaccoud e a produtora cultural Bruna Salgueiro. Com o tema “Existir para Resistir”, as participantes darão uma visão sobre a importância do feminismo na construção de uma sociedade mais justa para as mulheres, além das questões sociais afetadas pelo machismo.

Já o Sarau Vivências, que tem como proposta expor o trabalho dos alunos do projeto Vivências Culturais, acontece sempre no último sábado do mês. Com o foco no protagonismo feminino, terá diversas atrações encabeçadas por artistas mulheres.

Agenda Cultural

Todo começo de mês, a Secretaria de Cultura de Suzano disponibiliza a versão impressa da programação do mês vigente. Para retirar um exemplar, basta ir a um dos centros culturais da cidade. A versão digital pode ser acessada no Facebook, na página Agenda Cultural Suzano.