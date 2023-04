Rodrigo Abbud Breviglieri, o veterinário do 'Mundo Animal'

Fale um pouco da sua atuação profissional. Além de médico veterinário, o sr. é especialista em Animais Silvestres. Como começou sua trajetória na profissão?

Hoje eu trabalho exercendo clínica e cirurgia de pequenos Animais no Mundo Animal da unidade Miguel Badra e também sou especializado em atendimento clínico e cirúrgico de animais silvestres. Os animais silvestres atendo nas 2 unidades do Mundo Animal. Em 2002 fui morar em Lavras-MG para cursar Medicina Veterinária. Em 2008 comecei a trabalhar no Mundo Animal no atendimento clínico de cães e gatos, em 2009 iniciei a especialização para atendimento de animais silvestres e também em 2009, montamos a segunda unidade da clínica no bairro Miguel Badra.

Como surgiu a paixão pelos animais? O sr. tem pets de estimação?

A paixão pelos animais vem desde a minha infância. Meus pais sempre tiveram animais e desde pequeno tenho esse contato com pets; já tive coelho, porquinho da índia, hamster, calopsita, cágado, cão e gato. Hoje tenho 2 cães e 1 gata em casa.

Qual a sua relação com Suzano?

Apesar de não ter nascido em Suzano, me considero suzanense. Nasci em Mogi das Cruzes e até os 7 anos morei em Poá. Depois disso nos mudamos para Suzano e só sai daqui durante 5 anos (entre 2002 e 2007) para estudar Medicina Veterinária. Quando terminei a faculdade retornei para cá.

Como surgiu o Centro Veterinário Mundo Animal? Há quantos anos está atuando no segmento veterinário? São quantas unidades?

O Centro Veterinário Mundo Animal foi inaugurado em 1995 pelo Dr. Alexandre, na Avenida Antonio Marques Figueira, 1.962. Durante esse período foram diversas reformas para ampliar o espaço e oferecer maior conforto e qualidade para os pets e seus tutores. Em 2009, em sociedade com o Dr. Alexandre e o Dr. Rafael , inauguramos a segunda unidade na Avenida Miguel Badra no intuito de levar um atendimento de excelência para a população mais afastada do centro da cidade. Em 2015 mudamos de endereço, na mesma avenida, e hoje estamos situados no número 1.284.

Quando ocorreu a ampliação do atendimento 24 horas? Pode se considerar que o Centro é um Hospital Veterinário?

Foi no ano de 2019 que houve a mudança de Clínica Veterinária para Hospital 24 horas, na unidade da Avenida Antonio Marques Figueira. Para essa mudança acontecer nos enquadramos em todos os requisitos exigidos pelo CRMV.

O sr. tem sempre elogiado sua equipe afirmando que ela é completamente apaixonada pelos animais e pela profissão. Fale um pouco como é o trabalho da equipe.

Além da paixão pelos animais nossa equipe de colaboradores é extremamente qualificada para cuidar dos pets e seus tutores, afinal, todo pet vem acompanhado pelo menos por uma pessoa. Além da qualificação técnica dos veterinários, treinamos toda a equipe (recepcionistas , pessoal da limpeza, enfermeiros...) para oferecer uma experiência incrível para todos que nos visitam. Muitos nos procuram em momentos difíceis, com seus pets doentes, e é importante que ocorra esse acolhimento por toda a equipe.

Quais os tipos de atendimentos são realizados no Mundo Animal? Cirurgias simples, complexas e internação estão incluídas?

Para pequenos animais temos os atendimentos com veterinários responsáveis pela clínica geral e uma equipe multidisciplinar de especialistas (anestesiologia, cardiologia, oftalmologia, ortopedia, oncologia , hematologia, endocrinologia , dermatologia , neurologia , fisioterapia , acupuntura e especialista em felinos). Também realizamos diversas tipos de cirurgias , desde castrações até cirurgias oncológicas e ortopédicas.

Sempre digo que não existem cirurgias simples, todas elas requerem uma excelente consulta pré-cirúrgica , qualificação do cirurgião , anestesista, auxiliares e da equipe (enfermeiros e veterinários) responsável pelo pós operatório.

Nas duas unidades oferecemos serviço de internação, porém na unidade Miguel Badra o animal permanece internado somente durante horário de funcionamento da clínica. No Hospital funcionamos 24 horas e na internação o animal está sempre assistido por enfermeiros e médicos veterinários.

A internação do hospital também possui equipamentos que proporcionam muita agilidade para realização de diversos exames que irão auxiliar no diagnóstico e tratamento dos animais internados. Uma parte dos tutores de animais não possui as informações para o manejo correto.

Dicas para quem quer ter um animal de estimação

O médico Rodrigo Abbud Breviglieri trouxe dicas para quem quer ter um animal de estimação. “Primeira dica é buscar informações sobre a espécie (cão , gato, animal silvestre) e raça e verificar se é possível oferecer tudo que o animal precisa visando seu bem estar”. Segundo ele, o segundo passo é leva-lo ao Veterinário assim que ele chegar em casa. “Somente o veterinário tem capacitação técnica para examinar, solicitar exames, informar os cuidados básicos e elaborar um plano vacinal adequado para cada espécie”. A alimentação deve ter uma atenção especial já que atualmente temos no mercado diversas marcas de rações e muitas delas de baixíssima qualidade. Um manejo nutricional adequado previne muitas doenças e proporciona maior longevidade aos pets. A pedido da Página “Circuito Alto Tietê”, o médico deu dicas de filmes e libvros. “Gosto muito de filmes de suspense e um que eu indico é Seven - os sete crimes capitais. Mas também gosto de outros gêneros e um recente que gostei muito foi O milagre da cela 7. Um livro que gostei bastante foi Os segredos da mente milionária”. Em seu tempo livre, gosta de passear com a família , fazer churrasco com os amigos, assistir futebol e jogar tênis.

