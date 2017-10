Romance, ficção científica e terror estreiam hoje no cinema de Suzano

"Uma Razão para Recomeçar", "Tempestade: Planeta em Fúria" e "Além da Morte" estreiam nesta quinta-feira (19) no Centerplex de Suzano. Os filmes são dos gêneros de romance, ficção científica e suspense/terror.

O drama romântico "Uma Razão para Recomeçar" marca a estreia do diretor Drew Waters, de "Breaking Bad", nas telonas. . A história se passa nos Estados Unidos e mostra a história de um casal que se conhece desde a infância. Mas, de uma amizade de criança, Benjamin Morton e Ava acabam encontrando um no outro um amor. Porém, uma tragédia transforma o sonho do casal. Essa reviravolta na vida dos dois acaba se tornando o foco do filme.

O longa traz temas como as idas e vindas da vida do amor. Na história, a esperança é o que move os personagens. No elenco estão Jonathan Patrick Moore ("Grimm" e "Ponto Cego"), Erin Bethea ("À Prova de Fogo"), como os protagonistas. Além de Terry O'Quinn ( "Lost"), Bill Cobbs ("Uma Noite no Museu", "Oz: Mágico e Poderoso"), James Marsters ("PS, Eu te Amo") e Irma P. Hall ("Patch Adams: O Amor é Contagioso").

Para aqueles que gostam de produções que abordam as catástrofes climáticas como nos filmes "Um Dia Depois de Amanhã", "Poseidon", "Impacto Profundo", dentre outros, chega hoje às telonas "Tempestade: Planeta em Fúria".

Dirigido por Dean Devlin - produtor de "Independence Day" -, a ficção científica traz a Terra em um período onde o clima se tornou mais perigoso devido às alterações causadas pelo homem ao longo de décadas. Ao mesmo tempo, uma tecnologia de ponta consegue prever e proteger a humanidade de desastres naturais. Contudo, os problemas começam quando esse sistema é acessado por mãos criminosas. Ao invés de ser usado para proteger o planeta, o programa é capaz de criar uma supertempestade, que pode destruir a raça humana. O filme traz efeitos especiais para criar as cenas dignas de "fim dos tempos". O elenco traz Gerard Butler (de "300" e "P.S. Eu Te Amo"), Jim Sturgess (Jogada de Mestre) e Abbie Cornish (Presságios de um Crime).

O último filme a estrear hoje em Suzano é "Além da Morte". O suspense e estrelado por Ellen Page, Diego Luna e Nina Dobrev e trata-se de uma nova versão do longa "Linha Mortal" (1990) que tinha Julia Roberts, Kiefer Sutherland e Kevin Bacon no elenco.

"Além da Morte" acompanha um grupo de cinco estudantes de medicina, que querem descobrir se há vida após a morte. Para isso, realizam experimentos, onde "tecnicamente" eles morrem. Uma vez que seus corações param e depois são revividos. Porém, os estudantes acabam exagerando, e estranhos acontecimentos começam a persegui-los. Neste contexto, eles acabam na dúvida, não sabendo se estão enlouquecendo ou se abriram uma passagem para o outro lado.