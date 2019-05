Sarau LiteraturaNossa contempla Escola Batista Renzi nesta sexta-feira

Os escritores da Associação Cultural Literatura no Brasil estarão nesta sexta-feira, 24, na Escola Estadual Batista Renzi, em Suzano, para mais uma edição do Sarau LiteraturaNossa. Na oportunidade, irão carimbar os cadernos dos alunos com poesias, preencher as paredes e as portas com stencil poético, recitar versos, falar da importância da leitura e selecionar um aluno para a publicação de 500 cartões postais poéticos.

O projeto que conta com o apoio do Programa de Ação Cultural (ProAC) será levado a alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) com a premissa de difundir hábitos de leitura, divulgar os autores regionais bem como suas artes e contribuir com as atividades escolares.

“Será um momento de partilhar experiências e estimular nos alunos o interesse pela arte e pela leitura. Nas apresentações, envolvemos música, cinema, artes visuais e a cultura popular. Portanto, trata-se de um trabalho cultural bastante abrangente”, destaca Landy Freitas, coordenadora do projeto.

As apresentações culturais ficarão a cargo de dez integrantes da associação. O microfone ficará aberto para que alunos, professores e demais funcionários possam interagir durante o sarau. Haverá ainda sorteio de livros e outros produtos literários, além da seleção de um texto de autoria de aluno para publicar posteriormente como cartão postal poético.

Até o momento foram selecionados dez alunos nas escolas por onde o projeto passou e ao todo serão confeccionados 6 mil postais a serem lançados no final de junho deste ano. Cada escola e autor participante receberá uma cota dos postais, que também serão distribuídos nas demais edições do Sarau LiteraturaNossa e em outros eventos da Associação.

Jefferson de Albuquerque Cypriano Rosa, coordenador da Escola Estadual Professora Maria Elisa de Azevedo Cintra que recebeu o projeto recentemente, avaliou a atividade como positiva para a comunidade escolar: “Os alunos conheceram e utilizaram os elementos construtivos da linguagem de forma reflexiva e funcional. Foi uma oportunidade de expor os trabalhos realizados em sala de aula e envolver os alunos na execução e apresentação de poesias”, disse.