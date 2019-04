Secretaria de Cultura inicia nesta quarta-feira Semana de Dança em Poá

Para celebrar o Dia Internacional da Dança, que é comemorado em 29 de abril, a Secretaria de Cultura de Poá e o Centro Municipal de Dança realizarão a Semana de Dança Poá – 2019. No período de 24 a 30 de abril, no Teatro Municipal (Avenida Antônio Massa, 331, Centro), acontecerão diversas atividades em que o objetivo principal será o intercâmbio cultural saudável, com trocas de experiências entre praticantes e público interessado por essa arte.

A programação contará nos dias 24, 25 e 26 de abril, no palco do Teatro Municipal, com cerca de 180 alunos do Centro de Dança. Eles demonstrarão um pouco do dia-a-dia das aulas de Ballet, Jazz, Dança de Salão e Dança do Ventre. Os estudantes serão orientados pelos professores Alessandra Beretti, Ana Karoline de Oliveira, Cristiane Renzi, Luiz Fernando Reis, Paloma Hadassash e Tatiana Venditti Longo. As aulas demonstrativas terão início sempre às 19h. A entrada é franca.

Nos dias 27 e 28 de abril, será realizado o maior “Encontro das Escolas de Dança” da região, onde participarão escolas convidadas do Alto Tietê. Alunos, professores, coreógrafos e diretores terão a possibilidade de mostrar seus trabalhos numa mostra não competitiva e com muita diversidade. “Nos dois dias do evento contaremos com a participação de aproximadamente 400 bailarinos distribuídos em coreografias de Ballet, Jazz, Dança Contemporânea, Dança do Ventre, Dança de Salão e Danças Urbanas”, explicou o secretário da Cultura, Mário Sumirê. No dia 27 o encontro terá início às 19h30 e no dia 28 às 18h30. A entrada será um quilo de alimento não perecível (exceto sal e açúcar).

No dia 29 de abril, será ministrada palestra sobre “A importância da consciência corporal na prevenção de lesões no Ballet Clássico”, com a professora e mestra Danielle Bittencourt, que também realizará uma atividade prática para melhor compreensão do público presente. O horário do evento será das 17h às 18h30 e os participantes precisam ter mais de 12 anos. Para parte prática é necessário noções de dança e inscrição antecipada (40 vagas). A parte teórica é aberta ao público e com entrada gratuita.

Também no dia 29 de abril acontecerá o Workshop de “Tribal Fusion”, com a educadora física, bailarina e professora Loreta Marjory. Serão 30 vagas e o horário será das 19h às 20h30. A idade mínima é de 12 anos e é necessário ter noção de Dança do Ventre e realizar inscrição antecipada.

No dia 30 abril, fechando a programação, acontecerá o Workshop de “Ballet Clássico”, com a professora e coreógrafa Márcia Belarmino, das 16h30 às 18h30, com 20 vagas disponíveis para crianças com idade entre 10 e 13 anos. É necessário dois anos de experiência em Ballet Clássico e inscrição antecipada.

No mesmo dia, das 19h às 20h, Rosangela Castilho comandará o I Dança e Nutrição e o II Exercícios Resistidos, atividade aberta ao público e com entrada gratuita. Evento terá participação do educador físico e especialista em bodybuilding, exercícios resistidos e longevidade, Paulo Okiishi.

A última atividade do dia será o Workshop de “Danças Urbanas”, das 20h às 21h30, com Vinícius Lee, dançarino oficial à disposição do Cirque du Soleil. Idade mínima de 12 anos e inscrição antecipada. São oferecidas 40 vagas.

Palestras e Workshops

A Secretaria de Cultura reforça que as palestras são abertas ao público e com entrada gratuita. Já os Workshops a entrada para ouvintes será aberta ao público e para as aulas práticas é necessário fazer inscrição antecipada, com doação de um quilo de alimento não perecível (exceto sal e açúcar). As inscrições começam amanhã (24/4), das 9h às 16h, na Praça de Eventos.

Os inscritos deverão estar vestidos com a roupa adequada para a modalidade escolhida no dia das atividades.

De acordo com a Secretaria de Cultura, só devem fazer a inscrição para o Workshop quem realmente tem disponibilidade e interesse, pois as vagas são limitadas. “Então, antes de se inscrever, confira as datas e horários na programação. Interessados poderão se inscrever apenas para um Workshop. Os inscritos deverão comparecer à atividade escolhida com 30 minutos de antecedência para melhor organização”, explicou o secretário de Cultura, Mário Sumirê.