Sesi Suzano recebe espetáculo 'O Mágico de Oz' nesta sexta-feira e sábado

O SESI Suzano recebe nesta sexta-feira e sábado, dias 12 e 13, o espetáculo 'O Mágico de Oz', da Cia Arte & Manhas. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser reservados pelo sistema Meu SESI, em www.sesisp.org.br/meu-sesi.

Após ter sua casa levada por um furacão até o incrível mundo de Oz, Dorothy e seu inseparável cãozinho Totó, iniciam em uma aventura por um caminho dos tijolos amarelos na tentativa de voltar pra casa. Nesta trajetória fantástica, conhece novos e bons amigos, como o Espantalho, que deseja ter um cérebro, o Homem de Lata, que almeja um coração e um Leão que sonha em ser corajoso.

As peças infantis clássicas produzidas pela Cia Arte & Manhas, além de contar histórias que encantam as crianças, inserem elementos que auxiliam pedagogicamente as crianças em seu desenvolvimento. São pequenos detalhes que aproximam e dão base para as relações dos pais com os filhos, professor com o aluno e familiares.

Ficha técnica

Texto: Tamires Faustino | Direção: Leonardo Cassano | Cenários e adereços: Rodrigo Siqueira Trilha Sonora: Rafael Pio | Elenco: Ronaldo Oyafuso, Rodrigo Siqueira, Giovana De Sordi, Tamires Faustino e Leonardo Cassano

SESI-SP Território

O espetáculo integra o projeto Território SESI-SP de Arte e Cultura, que visa incentivar e difundir a produção artística regional.

SERVIÇO

Datas e horários: 12 e 13 de julho, sexta, 15h e sábado, 16h

Local: SESI Suzano

Av. Senador Roberto Simonsen, 550 - Jardim Imperador - Suzano/SP - CEP 08673-270

Capacidade: 300

Duração: 36 minutos

Classificação indicativa: livre

Gênero: Clássico infantil

Informações: (11) 4741-9650

Entrada gratuita – Os ingressos podem ser reservados pelo site www.sesisp.org.br/meu-sesi.