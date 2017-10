Suami lança ‘Paisagens - Passeio Pela Vida’ em Centro Cultural de Mogi

O escritor suzanense Suami Paula de Azevedo lança, nesta quinta-feira (19), no Centro Cultural de Mogi das Cruzes o livro "Paisagens- Passeios pela Vida". A obra reúne 70 poemas de vida, que serão contados e divididos em quatro estações do ano (primavera, verão, outono e inverno), representando características marcantes de cada estação. O evento acontecerá a partir das 19 horas. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

De acordo com o autor, o registro literário é uma correspondência da leitura poética da própria vida. "É um livro de interpretação da vida. Ele termina com a retomada da primavera, significando a insistência em um caminho que segue, mas que pode ser mudado ou não. Todos os poemas construídos fazem parte da obra, com as divisões por estações.", explicou Suami.

A obra de 120 páginas teve contribuição da fotógrafa brasileira, reconhecida internacionalmente Sandra Carrillo e do autor e dramaturgo Nelson Albissú - já falecido. A primeira contribuiu com a arte da capa. E Albissú escreveu o prefácio.

Suami destacou que o livro será, inclusive, uma homenagem a Albissú, que faleceu em dezembro de 2016 devido a câncer no pâncreas.

"Conversei com ele para que escreve e tinha aceitado. Dias depois ele foi internado, mas conseguiu sair bem. Mesmo doente conseguiu escrever e tempo depois veio a falecer. Não podia deixar de homenageá-lo", contou.

O autor de “Paisagens - Passeios pela Vida” disse ainda que espera mostrar aos leitores uma nova visão da Literatura. "Espero que as pessoas possam ter simpatia pela obra para ter uma nova visão da literatura. Que façam parte da poesia, para que não percam as esperanças como eu. Para que possam insistir em seus caminhos", completou.

No início deste mês, Suami realizou o lançamento do livro em Suzano. No lançamento, o livro sai com 30% de desconto em relação ao preço que chegará às livrarias.

O Centro Cultural de Mogi está localizado na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, Centro.