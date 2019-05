Suzano promove até sábado 4°Simpósio de Dança no Teatro Armando de Ré

O Teatro Municipal Dr. Armando de Ré recebe até este sábado, dia 4, o 4º Simpósio de Dança, com o tema “Possibilidades de Aprendizagem em Dança”. O evento, promovido pela Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, teve início na última segunda-feira e conta com uma série de atividades para praticantes e entusiastas da arte corporal.



A agenda de atrações gratuitas tem início às 10 horas, com a realização de, no mínimo, duas apresentações de companhias de dança por dia, além de ações especiais. Os espetáculos contam com a audiência de alunos da rede municipal de ensino, por meio de uma parceria com a Secretaria de Educação de Suzano.



Nos dois primeiros dias, foram realizadas as palestras “Novas possibilidades de atuação no campo da dança”, com a diretora do Museu de Dança (MUD), Talita Bretas (na segunda-feira), e “Empreender na dança: como bailarinos podem se desenvolver e empreender”, com Rose Meusburger, responsável pelo conteúdo do canal virtual “Elaborando Projetos Sociais e Culturais”.



Na sexta-feira, dia 3, além das apresentações, serão promovidas duas oficinas de aprimoramento, com os temas “Jogos Processo Criativo” com Beatriz Pozo, às 17 horas, e “Vivências Culturais para Conexões na Coreografia”, com Rafael Vicole, às 19 horas. No sábado, a partir das 15 horas, haverá a oficina “Danças Folclóricas Populares Gregas”, com o Grupo de Apoio de Danças Gregas. Cada workshop conta com 20 vagas gratuitas e as inscrições serão feitas na sede da Secretaria Municipal de Cultura (rua Benjamin Constant, 682 – Centro). O horário de funcionamento é das 8 às 17 horas (neste feriado do Dia do Trabalho não haverá expediente).



Fechando o 4º Simpósio de Dança, também será realizado no sábado, a partir das 19 horas, uma mostra de dança com academias de Suzano e de outras cidades do Alto Tietê.



INGRESSOS



Os ingressos serão gratuitos e liberados com uma hora de antecedência, com uma tiragem de 327 bilhetes, que deverão ser retirados no Teatro Municipal.



Segundo o secretário de Cultura, Geraldo Garippo, o evento é importante para a troca de conhecimentos. “A produção artística é um contínuo processo de aperfeiçoamento, tanto da técnica quanto da criatividade, fundamental para a sua evolução e maior aproximação com o público”, explicou.



O endereço do Teatro Municipal Dr. Armando de Ré é rua General Francisco Glicério, 1.354, no centro de Suzano. Outras informações pelo telefone (11) 4746-4414.