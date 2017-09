Suzano promove exposição fotográfica sobre a Festa do Baruel

A Secretaria de Cultura, promove nesta sexta-feira e domingo a exposição fotográfica “Festa do Baruel, História de Suzano”. A mostra será abrigada na própria Igreja do Baruel, localizada na Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi (Rodovia Índio-Tibiriçá, quilômetro 60). A ação tem como objetivo promover uma interação com a população referente à história da municipalidade, que se confunde com a da comunidade do Baruel, localizada no Distrito de Palmeiras.

A exposição será uma das atrações da 101ª Festa do Baruel, organizada pela comunidade Nossa Senhora da Piedade e Louvor ao Divino Espírito Santo. As fotografias poderão ser apreciadas a partir das 16 horas de amanhã.

As obras foram selecionadas do acervo da Secretaria de Cultura, registradas por fotógrafos profissionais, como Isamu Mitsueda, Wanderley Costa, Carlos Magno, além de registros fotográficos de festeiros que deixaram um legado para a comunidade local.

O secretário de Cultura, Geraldo Garippo, ressalta que o intuito da atividade é fazer com que a população conheça melhor e desfrute de momentos importantes da festa, clicados por profissionais renomados da cidade.

“Esse acervo fotográfico da Secretaria Municipal de Cultura traz parte do registro visual da fé e cultura do suzanense. Além de marcar o registro do local onde Suzano nasceu, a Festa do Baruel reforça as origens do município”.

A exposição também terá uma vocação itinerante, que vai percorrer prédios públicas, escolas municipais e associações de bairro interessadas. De segunda-feira a 6 de outubro, a exposição “Festa do Baruel, História de Suzano” poderá ser visitada, também, no Centro Cultural Monteiro Lobato (Rua Domingos Victorino, 68 - Jardim Colorado).

História

No final do século XIX, uma tempestade fez desabar grande parte da capela de Nossa Senhora da Piedade. A reconstrução foi efetuada em 1916, pelo imigrante italiano Roberto Bianchi. Para comemorar a reinauguração da Igreja, teve início a tradicional Festa do Baruel, comemorando, assim, o dia de Nossa Senhora Piedade e em louvor ao Divino Espírito Santo.

O evento, que tem fortes momentos religiosos e que também valoriza a cultura local, sempre tem início com a reza do terço de São Benedito, 30 dias antes da grande comemoração no mês de setembro, que é o Dia de Nossa Senhora da Piedade.