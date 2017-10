O Teatro Contadores de Mentira em Suzano recebe, hoje, o espetáculo de dança contemporânea "Gbé ou Quando o Corpo Renasce Negro". O espetáculo criado pelo bailarino Edson Raphael propõe uma releitura corporal do processo étnico, social e pessoal de pessoas negras se reconhecerem como tal. A sessão ocorre às 20 horas. A entrada é por meio de ingresso colaborativo (pague o quanto puder).

Para retratar tamanha diversidade de corpos, histórias e experiências passíveis de representação, o bailarino percorreu diferentes regiões do estado paulista colhendo relatos e histórias a fim de compor o conteúdo a ser levado à cena.

Com direção cênica de Eduardo César e direção de movimento de Deise de Brito, a construção física da obra utiliza-se de referências de danças culturas populares de matrizes afro-diaspóricas e dança-teatro para a criação de ações e movimentos que aludem ao processo de ressignificação de imagem, ancestralidade e sociabilidade negras. "Gbé ou Quando o Corpo Renasce Negro" nasce entendendo que não encerra em si todas as discussões e possibilidades sobre o tema, mas as lança sob o viés do corpo, o ponto para onde tendem as forças de normatização euramericanas em suas faces e particularidades brasileiras.

O espetáculo de dança foi produzido por meio de subsídios oriundos do Programa de Ação Cultural (Proac) da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo.

O Teatro Contadores de Mentira está localizado na Rua Major Pinheiro Froes, 530 – Parque Maria Helena - Suzano. A entrada é por meio de ingresso colaborativo com valor mínimo sugerido de R$ 5.