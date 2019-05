Suzano recebe mais uma edição do programa ‘Viagem Literária’

Suzano mais uma vez está entre as mais de 70 cidades que participarão do programa “Viagem Literária”, que nesta edição a atriz Simone Viana trará o monólogo “Mágicas Pirilampos” à Biblioteca Pública Municipal Professora Maria de Eliza de Azevedo Cintra, que está dentro do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro), na próxima sexta-feira (24), às 9 e às 14 horas.

A edição anterior do “Viagem Literária” ocorreu em setembro de 2018 e trouxe integrantes do coletivo artístico “Tricotando Palavras e Canções”, que se apresentaram para mais de 160 alunos da Escola Municipal Toshio Utiyama.

A Secretaria de Cultura de Suzano já realizou reuniões com o governo do Estado para acertar todos detalhes e firmar um trabalho conjunto com a Secretaria Municipal de Educação para mais uma vez ter a participação de alunos da rede pública.

Para o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo, a literatura faz a diferença na vida de todo cidadão. "É por meio da leitura que qualquer pessoa viaja sem nem sair de casa e, ao mesmo tempo, vivencia culturas diferentes e empodera-se de conhecimento e senso-crítico", destacou.

A Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa recebeu neste ano 176 propostas para participação no “Viagem Literária”. Do Alto Tietê, além de Suzano, somente Guararema recebe o programa neste ano. Para receber essa iniciativa, os municípios proponentes necessitaram apresentar uma série de requisitos para acomodar tanto os autores quanto o público, além de opções de acessibilidade e estrutura.