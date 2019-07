Suzano recebe nesta quinta-feira na Praça João Pessoa ‘A Incrível Máquina de Livros’

Suzano recebe, a partir desta quinta-feira, 1°, das 10 às 18 horas, o projeto ‘A Incrível Máquina de Livros’, na Praça João Pessoa. A atividade se estende sexta-feira, das 10 às 18 horas, e também, no sábado, dia 3, das 9 às 16 horas.Depois, o projeto segue programação para outras nove cidades, em seis estados brasileiros.

A máquina, que transforma o livro usado em outro para ser lido, ficará estacionada em locais públicos de cada cidade durante três dias consecutivos.

O interessado leva um livro novo ou usado em boas condições (não pode estar rasgado ou riscado), insere na Máquina e aperta um dos dois botões disponíveis – adulto ou infantil – e automaticamente, como um toque de mágica aquele livro se transforma em outro livro, que o participante levará para casa e aproveitará sua nova leitura.

Com capacidade de transformar mil livros por dia, o projeto possui centenas de títulos disponíveis, como clássicos da literatura mundial e brasileira, escritoras infantis de sucesso como Eva Furnari e Ana Maria Machado, além das obras dos autores indicados ao Prêmio Jabuti. Uma novidade para a temporada 2019 é que obras da escritora Conceição Evaristo, homenageada do ano pelo Prêmio Jabuti, integram o acervo do projeto. Os livros transformados, que podem ser novos ou usados, sempre são uma surpresa.

Segundo Fauze Hsieh, presidente da Infinito Cultural, promover e incentivar a leitura além de ser uma questão prioritária, é algo motivador. “Em um mundo cada vez mais conectado e digital, é de extrema importância trazer para a pauta do dia, a relevância dos livros na educação e formação, de uma forma leve e descontraída. A proposta do projeto é trabalhar o lúdico e despertar o interesse pela leitura a partir da valorização do objeto livro”, conta ele.

PRÓXIMAS CIDADES

As próximas cidades que receberão o projeto são Jacareí e Cabreúva (São Paulo), Anápolis (Goiás), Palmas (Tocantins), Imperatriz (Maranhão), Teixeira de Feitas e Mucuri (Bahia) e Aracruz (Espírito Santo). Em 2018, a Incrível Máquina fez a alegria de leitores em 21 municípios de 13 estados brasileiros.