Suzano terá seletiva para etapa estadual em competição de rimas

Suzano volta a ganhar notoriedade, desta vez, no cenário rap. A 'Batalha do Escadão' realizará na próxima quarta-feira, 5, a partir das 18h30, na Praça Cidade das Flores, a seletiva para etapa estadual de rap. O valor para se inscrever é de R$ 2 (valor simbólico) e serão feitas no dia do evento.

A seletiva suzanense terá um diferencial este ano: 20% das vagas serão destinadas exclusivamente às mulheres. Ou seja, o público feminino presente não ficará de fora dessa competição, que promete ainda um pocket show - oportunidade para músicos e artistas a se promoverem. A organização terá o apoio da Império Produções. "É um momento para mostrarmos o cenário hip-hop da cidade, principalmente expondo a necessidade de fomentar a cultura na cidade", disse Gabriel Henrique, o MC GH, um dos organizadores da 'Batalha do Escadão'.

SEGUNDO ANO

Essa é a segunda vez que a cidade recebe uma seletiva do interestadual. Em 2018, a 'Batalha do Escadão' organizou uma batalha de rima, a qual consagrou o Mc Hagá J como representante. Na época, foram arrecadados agasalhos, que foram doados a entidades da cidade.