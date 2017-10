Teatro da Neura está com inscrições abertas para o projeto ‘Boca de Cena’

A companhia Teatro da Neura está nos preparativos para o encontro do projeto "Boca de Cena" que irá acontecer nos dias 9 e 16 de novembro, das 17 às 22 horas na sede da companhia, o Espaço N de Arte e Cultura, em Suzano. O encontro será uma oficina intensiva sobre formação teatral e formação especifica espelhada nas duas linhas de pesquisa que a companhia Neura trabalha, o Realismo Fantástico e o Teatro Sociedade.

O objetivo desse projeto é fomentar as artes cênicas e mostrar aos participantes, o teatro, através das linhas de pesquisa da Neura. Atores da companhia estarão presentes para contarem suas experiências.

"Uma das ideias é mostrar para as pessoas a forma como o Teatro Neura pensa essas duas estéticas. Eu e o Fernandes iremos ministrar. Eu vou ministrar Realismo Fantástico e o Fernandes vai ministrar Teatro Sociedade e o restante do grupo estará presente", conta Antônio Nicodemo, diretor geral e fundador da companhia. "O objetivo é aproximar as pessoas e fazê-las conhecer a Neura. Dar um novo tipo de olhar, de linguagem, é uma troca de conhecimento", conta Fernandes Junior, diretor da companhia.

A duração do encontro será de 5 horas e contará com a parte teórica e prática. No dia 9 será a oficina do Teatro Sociedade e no dia 16 a oficina do Realismo Fantástico. Os diretores da companhia Antônio Nicodemo e Fernandes Junior irão ministrar as aulas. O custo será de R$15 para participar um dia ou R$20 para participar dois dias - sendo R$10 para cada dia.

Para fazer a inscrição, o participante deverá entrar em contato pela página do Facebook do Teatro da Neura (www.facebook.com/teatrodaneura ) e mandar por mensagem o nome completo, o e-mail e em qual formato está interessado em fazer. No dia das oficinas, terá uma lista na entrada do Espaço N com os nomes dos inscritos. O pagamento será feito no dia.

Projetos 2018

A companhia Neura está com projetos para o próximo ano. As peças “Yerma”, de Federico García Lorca e “A Morta mais Linda da Cidade”, inspirado no texto “A Falecida” de Nelson Rodrigues com direção de Antônio Nicodemo representarão o Realismo Fantástico. As peças “Antígona”, de Sófocles e “Macbeth”, de Sheakespeare com direção de Fernandes Junior representarão o Teatro Sociedade.