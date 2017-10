Teatro de Poá recebe espetáculos infantis de 12 a 15 de outubro

A Secretaria de Cultura de Poá preparou uma programação especial para o mês de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças. O Teatro Municipal recebe, entre os dias 12 e 15, quatro espetáculos: "Piratas do Caramba", "O Mágico de Oz", "Pinóquio" e "A Bela e a Fera". A troca de ingressos para as peças pode ser realizada em diferentes locais e é exigido pelo bilhete de entrada um livro em bom estado de uso (exceto didáticos). Todas as obras arrecadadas farão parte do acervo da Biblioteca Municipal da cidade.

O primeiro espetáculo, "Piratas do Caramba", será apresentado no dia 12, às 18 horas. No dia 13, também às 18 horas, o teatro recebe "O Mágico de Oz". Já no dia 14 a peça "Pinóquio" começa às 16 horas; e fechando a programação, no dia 15, às 16 horas, o público poderá conferir os encantos de "A Bela e a Fera".

A troca de ingressos já pode ser realizada em Centros de Referência de Assistência Social (Cras) dos bairros seguintes bairros: Calmon Viana (Avenida Getúlio Vargas, 955), São José (Avenida Águas de São Pedro, 411), Kemel (Rua Vitor Barbosa Guisar, 179), Rara Books Livraria & Café (Rua Fernando Pinheiro Franco, 58 – Centro), Cia Restaurante – Marlene (Rua Marechal Floriano Peixoto, 305 – Centro), Café com Letras & Cia (Rua Manoel Pinto da Fonseca, 21 – Centro), Centro de Dança Municipal (Rua 26 de Março, 177 – Centro), Teatro Municipal de Poá (Avenida Antonio Massa, 331 – Centro) e Casa da Estação (Rua Herculano Duarte Ribas, 2 – Centro).

O prefeito Gian Lopes afirmou que a programação do Teatro Municipal foi preparada com muito carinho para comemorar o Dia das Crianças. “São peças que irão agradar o público, principalmente as crianças”. O secretário de Cultura, Mário Sumirê, completou que as peças apresentam temas diversificados para atender ao gosto de todos os públicos. "Descentralizamos a troca de ingressos de forma inédita, para que as crianças da periferia também tenham acesso ao teatro".

Peças

A peça “Piratas do Caramba" conta a história de uma falida e atrapalhada tripulac?a?o pirata, que ja? na?o vive mais de batalhas e ouro e passa seus dias recolhendo lixo que encontra pelos oceanos e fantasiando antigas batalhas.

Já no espetáculo "A Bela e a Fera", uma feiticeira transforma um príncipe em uma fera horrenda e para quebrar o feitiço, antes que caia a última pétala de uma rosa encantada, a fera precisa conquistar o amor de uma jovem sensível e bela.

Em “Pinóquio”, o velho Gepeto constrói um boneco de madeira. Numa noite estrelada, a Fada Azul dá vida a ele, começando então uma fantástica aventura que vai testar a coragem, lealdade e honestidade do boneco, virtudes que ele tem que aprender para se tornar um menino de verdade.

Já o “Mágico de Oz” é uma história cuja força motriz é a insuficiência dos adultos, e que isto induz as crianças a assumirem o controle do seu próprio destino, mostrando que a imaginação pode se tornar realidade, e que o único lar possível é aquele que nós mesmos construímos.