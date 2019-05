Teatro Municipal de Poá recebe a peça 'O Filho da Mãe' neste sábado

Poá recebe neste sábado (18), às 20 horas, no Teatro Municipal (Avenida Antonio Massa, 331, Centro), a peça "O filho da mãe", com Eduardo Martini e Guilherme Chelucci. A censura é de 10 anos e os ingressos para o espetáculo serão trocados por 1 kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar), uma hora antes da apresentação, na bilheteria do teatro. A atividade é uma realização da Secretaria de Cultura de Poá. Mais informações (11) 4638-8804.

"Será mais um evento especial no nosso Teatro Municipal de Poá. Fizemos um planejamento e buscamos as melhores soluções para oferecer à população durante o ano de 2019 diversas atividades para que ela possa se divertir e ter momentos de descontração", comentou o secretário de Cultura, Mário Sumirê.

O prefeito de Poá, Gian Lopes, reforçou que o objetivo do evento é proporcionar às famílias da cidade opções culturais e momentos de lazer. "Estamos aguardando a população para aproveitar este momento alegre e descontraído que será este espetáculo", disse o prefeito.

Peça "O filho da mãe"

A história se passa em um apartamento e gira em torno da convivência de uma mãe divorciada com seu filho. A trama mostra de forma bem-humorada os conflitos e dramas nas mais diversas situações vividas entre Valentina (Eduardo Martini) e Fernando (Guilherme Chelucci).

Enquanto Valentina é uma publicitária bem-sucedida profissionalmente, mas completamente desmiolada e apaixonada pelo filho, Fernando é um recém-formado roteirista, que está indo para Nova York estudar cinema contra a vontade da mãe.

Diferente de peças que apostam na ordem cronológica, "O filho da mãe" não possui um enredo linear. Em quatro momentos diferentes, o texto joga com flashbacks que mostram essa relação de mãe e filho, revelando acontecimentos passados da vida dos dois.