Theatro Vasques recebe espetáculos da Cia de Danças de Diadema neste final de semana

O Theatro Vasques será palco neste final de semana para dois espetáculos de dança da agenda de 2019 do Programa de Ação Cultural (ProAC). Ambos são da Cia. De Danças de Diadema, criada em 1995 por iniciativa da Prefeitura de Diadema e da bailarina e coreógrada Ivonice Satis e reconhecida no Brasil e no exterior pelas diversas premiações recebidas e também pelo projeto sociocultural que desenvolve junto à comunidade de sua cidade natal. A entrada para as duas apresentações é gratuita e os ingressos já podem ser retirados no Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

O primeiro espetáculo é “EU por detrás de MIM”, quer será apresentado no sábado (25), a partir das 20 horas e tem recomendação etária de 14 anos. Com direção e coreografia de Ana Bottosso, ele foi inspirado em obras do artista visual dinamarquês Olafur Eliasson e no conto O Espelho, de Guimarães Rosa.

Transitando pelos meandros dos reflexos e das reflexões, Ana Bottosso imaginou um universo por detrás dos espelhos, para conceber a coreografia de “EU por detrás de MIM”. Seria este mundo mais – ou menos – real? Esta, e outras questões, surgiram durante o processo de criação, norteando as pesquisas cênicas da obra, construída em conjunto com o elenco da Companhia de Danças de Diadema. Já a trilha sonora foi especialmente criada por Fábio Cardia, fazendo uma analogia aos reflexos sonoros.

Já no domingo (26/05), às 19 horas, é a vez da apresentação de “Força Fluída”, inspirado em um encontro casual, durante um espetáculo internacional de dança, com o artista Jae Duk Kim, da companhia Modern Table, da Coreia do Sul. A partir disso, a Companhia de Danças de Diadema estabeleceu intenso elo artístico com o coreógrafo e teve início uma relação que envolveu workshops, apreciações, reflexões e pesquisas em parceria, culminando na proposta da obra intitulada “Força Fluída”, criada especialmente para a Companhia.

O coreógrafo também criou a trilha sonora baseada em cânticos naturais de influência oriental, utilizando sons de instrumentos típicos de sua tradição e voz monocórdia. Assim, ele transita pelo minimalismo dos movimentos que dialogam com a trilha sonora, ora expressando-se com a força de um guerreiro, ora com a delicadeza de uma folha caindo no outono. “Força Fluída” tem recomendação livre para todas as idades.

O Theatro Vasques fica na rua Dr. Corrêa, 515, na área central. Já o Centro Cultural de Mogi, de onde os ingressos já podem ser retirados, fica na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, também no Centro.

Workshop

Outra ação do segmento da dança que acontecerá neste final de semana é um workshop, que começará às 14 horas do domingo (26), na Casa do Hip Hop. O evento também tem entrada gratuita e é voltado para estudantes de dança e interessados na linguagem de uma maneira geral.

A Casa do Hip Hop fica no número 48 da rua Coronel Cardoso de Siqueira, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900.