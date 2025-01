1,5 milhão no Max Feffer

Um importante local de lazer, esporte e cultura acaba de registrar, em oito anos, mais de 1,5 milhões de pessoas recebidas.

Trata-se do Parque Municipal Max Feffer. Em 2017 e em 2024 o suzanense pôde notar, sem muitas dificuldades, a mudança pela qual passou o equipamento.

De acordo com a Prefeitura, o cuidado com a zeladoria, a criação de diversos tipos de eventos e a segurança do local o tornaram, com o passar dos anos, um verdadeiro ponto turístico da cidade. Como resultado de uma boa gestão, o espaço registrou um aumento de 60 vezes no número de frequentadores, passando de 12 mil anuais (2017) para 720 mil (2024).

Parques como o Max Feffer promovem tanto benefícios ambientais, como a conservação da biodiversidade, quanto benefícios sociais, como a democratização do acesso a espaços públicos de lazer.

Em Suzano, nos últimos oito anos, o equipamento recebeu milhares de visitantes, tendo o ano passado alcançado o recorde absoluto no período.

A procura pelo parque como área de lazer e descanso, ponto de encontro e reunião de familiares e amigos pode ser justificada por uma série de fatores que incluem maior segurança e cuidado, melhoria no ambiente, aumento na quantidade de atrações, entre outros.

Além de sua função ecológica, os parques urbanos contribuem diretamente para a saúde e a qualidade de vida da população.

Portanto, morar pertinho de um parque, com pássaros, lagos e flores, e ter onde recarregar as energias em meio ao concreto é qualidade de vida para quem está nas metrópoles. Ao respirar fundo o ar mais puro das áreas arborizadas, além de aliviar o estresse da rotina moderna, o indivíduo afasta a possibilidade até mesmo de desenvolver doenças como depressão e ansiedade.

Em Suzano, desde 2017, o Parque Max Feffer ganhou diversos equipamentos, como a Arena Suzano, antes chamada de “Esqueleto” ou “Coliseu de Suzano”, o Acqua Play e o Suzano Skate Park. Também passou a contar com o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, inaugurado em 2018. (Na edição deste domingo, o DS traz todas as informações sobre o Max Feffer).