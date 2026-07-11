A castração de cães e gatos é essencial para prevenir doenças graves (como câncer de mama, útero e próstata) e evitar crias indesejadas. O procedimento reduz fugas e comportamentos como demarcação de território com urina, além de ser a principal ferramenta no controle do abandono e da superpopulação de animais nas ruas, segundo especialistas.

Em Suzano, a Secretaria de Meio Ambiente registrou, no primeiro semestre de 2026, uma média de 155 cães e gatos castrados por mês. Ao todo, foram realizados 934 procedimentos entre janeiro e junho, dentro das ações voltadas ao fortalecimento das políticas públicas de bem-estar animal na cidade.

Os dados foram divulgados pela pasta nesta semana e indicam que, do total de castrações realizadas, 452 foram em cães e 482 em gatos.

O balanço também aponta 252 adoções viabilizadas por meio do programa “Baby, me Leva!”, sendo 145 cães e 107 felinos.

Os principais benefícios incluem a saúde para as fêmeas.

Previne infecções uterinas fatais (como a piometra), gravidez psicológica e reduz drasticamente o risco de tumores nas mamas e ovários.

Há também, segundo especialistas, saúde para os machos.

Elimina ou reduz a incidência de tumores testiculares, doenças na próstata e a tendência a fugir para acasalar.

Em Suzano, para que o animal seja contemplado pelo programa municipal de castração, o morador deve realizar o cadastro gratuitamente pelo formulário on-line disponível no link http://bit.ly/Castracao-Suzano.

Após o preenchimento, o tutor deve aguardar a convocação conforme a organização da secretaria.

Já as ações de adoção são realizadas mensalmente no Parque Municipal Max Feffer ou no Suzano Shopping. As datas, horários e locais de cada edição são divulgados previamente nos canais oficiais da Prefeitura de Suzano.

O trabalho também inclui o resgate de animais em situação de maus-tratos ou abandono. Neste ano, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente já resgatou 16 cães vítimas de maus-tratos em diferentes ocorrências atendidas pelas equipes da pasta.

Além dos cães, o município também atuou no resgate de seis cavalos encontrados em situação de abandono ou maus-tratos.