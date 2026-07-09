As obras de saneamento de abastecimento são essenciais para garantir água potável e de qualidade às residências. Elas impactam diretamente a saúde pública (reduzindo internações por doenças de veiculação hídrica), o desenvolvimento econômico (gerando empregos e valorização imobiliária) e a dignidade social da população.

Em Suzano, as obras vêm sendo ampliadas. Nesta semana, o DS divulgou reportagem mostrando que a Prefeitura de Suzano e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) oficializaram o início das obras que garantirão abastecimento de água na Chácara Nossa Senhora Aparecida I, conhecida como Vila dos Baianos. Os serviços contemplarão 2.445 metros de rede de distribuição para beneficiar cerca de 600 moradores com ligação em 147 imóveis.

As intervenções serão executadas até o fim do ano, por meio de um investimento de R$ 930 mil, e chegarão às ruas das Camélias, das Azaleias, das Begônias, das Tulipas, dos Crisântemos e das Alamandas. Com as intervenções nessas vias, serão eliminadas as 18 caixas d’água que eram utilizadas para oferecer suporte à população, sendo 13 de 5 mil litros e outras cinco de emergência.

O acesso à água tratada evita infecções severas como diarreia, hepatite A e cólera. Reduz enfermidades.

Segundo o Instituto Trata Brasil, a universalização do saneamento e o acesso à água potável geram benefícios econômicos, impulsionando a produtividade do trabalho e o desenvolvimento sustentável.

Saneamento básico é um conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de uma região tais como abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais.