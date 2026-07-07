O apoio do município ao esporte é fundamental para democratizar o acesso à saúde e ao lazer, combater o sedentarismo e atuar como uma poderosa ferramenta de transformação social. Investir na área afasta jovens da vulnerabilidade social e promove a inclusão de diferentes grupos.

Em Suzano, a Prefeitura sancionou a lei complementar nº 422/2026, que institui o Programa Municipal de Apoio ao Esporte, uma iniciativa que cria um mecanismo de incentivo fiscal para ampliar os investimentos em atividades esportivas.

Uma iniciativa muito importante porque vem de encontro ao atendimento da população da cidade.

A novidade permitirá que contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) direcionem recursos para projetos por meio do Fundo do Esporte Suzanense (FES), que fortalece o desenvolvimento do esporte amador, de inclusão social e de alto rendimento.

O projeto contribui para a promoção da Saúde e Qualidade de Vida.

Por outro lado, garante a redução de gastos. A prática regular de atividades físicas previne doenças crônicas, diminuindo a pressão sobre o sistema público de saúde.

Traz bem-estar mental. Contribui para a redução do estresse e da ansiedade em todas as faixas etárias.

Em Suzano, a medida representa mais um avanço na consolidação de políticas públicas voltadas ao setor, criando oportunidades para atletas, entidades, organizações da sociedade civil e projetos comunitários que utilizam a prática esportiva como ferramenta de transformação social. Pelo texto da nova legislação, de autoria do Executivo, pessoas físicas e jurídicas poderão realizar doações ou patrocínios a projetos aprovados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e pelo Conselho Municipal de Desportos (CMD). Em contrapartida, os colaboradores receberão certificados de crédito que poderão ser utilizados para abatimento de até 100% dos valores devidos de IPTU e ISSQN, conforme as regras estabelecidas na legislação tributária municipal.

Os recursos captados serão destinados ao financiamento de projetos voltados para diferentes áreas do esporte. Entre elas estão a formação de crianças e adolescentes, programas sociodesportivos direcionados à população em situação de vulnerabilidade, ações voltadas ao paradesporto, realização de eventos.