O Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) é essencial para os estudantes, pois desenvolve a autoestima, o autocontrole e habilidades para a tomada de decisões seguras. Ele capacita os jovens a resistirem às pressões e a viverem de maneira saudável e longe da violência.

Em Suzano, a Secretaria de Educação promoveu na terça-feira (30/06) uma solenidade para celebrar a formatura de 240 alunos da Escola Municipal Antônio Marques Figueira no Proerd. Após a conclusão de mais esta etapa, já são 890 estudantes contemplados em Suzano somente em 2026.

O currículo do programa ensina os alunos a lidarem com tensões, resolverem conflitos pacificamente e a compreenderem as consequências de suas escolhas.Há também a prevenção ativa. Atua como um escudo preventivo, capacitando os estudantes a se afastarem do uso de drogas lícitas e ilícitas.

Também promove uma linha de comunicação aberta e de confiança entre os jovens e os policiais militares, que atuam como educadores nas salas de aula.

Em Suzano, a cerimônia organizada no pátio da unidade, no Jardim Santa Helena, reuniu estudantes do 5º ano que tiveram acesso aos ensinamentos proporcionados por essa iniciativa, que garantiu, ao longo deste semestre, encontros periódicos em sala de aula, nos quais foram abordados temas relacionados à prevenção ao uso de drogas, combate à violência, bullying, tomada de decisões responsáveis e fortalecimento dos vínculos familiares.

Os conteúdos que foram trabalhados com os alunos da Escola Municipal Antônio Marques Figueira também alcançaram outros 650 estudantes neste ano, cuja formatura havia sido realizada na quarta-feira da semana passada (24/06), na Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, que reuniu representantes de mais sete escolas da cidade, sendo duas estaduais, Dr. Morato de Oliveira (Vila Amorim) e Professora Alice Romanos (Jardim Luela); e quatro municipais: Professora Maria Odete Cara Gouvêa (Jardim do Lago), Adélia de Lima Franco (Jardim Amazonas), Odário Ferreira da Silva (Jardim Belém) e Sérgio Simão (Jardim Europa).

O Proerd tem como principal objetivo capacitar crianças e adolescentes para reconhecerem situações de risco e tomarem decisões seguras e responsáveis. Em Suzano, a iniciativa integra o conjunto de ações voltadas à proteção dos estudantes e à promoção da cultura de paz nas escolas, complementando outros programas desenvolvidos pela administração municipal voltados à segurança e ao acolhimento da comunidade escolar.

Os conceitos trabalhados em sala se estendem para as casas, estimulando o diálogo aberto entre pais e filhos sobre a prevenção e a cidadania.