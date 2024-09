A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) ressalta: a dívida não é necessariamente um comportamento financeiro negativo, uma vez que é uma forma de direcionar dinheiro para o consumo, o que aquece a economia como um todo. No entanto, adverte que o índice de endividamento preocupa quando as famílias começam a apresentar dificuldade na capacidade de honrar os pagamentos, a chamada inadimplência.

Recentemente, a entidade mostrou que o percentual de famílias com dívidas atrasadas ficou em 28,8%.

A principal modalidade de endividamento é o cartão de crédito, sendo utilizado por 86% dos devedores. Os carnês figuram em seguida (15,7%), à frente de crédito pessoal (10,6%), financiamento de casa (9,1%), de carro (8,4%), e crédito consignado (5,6%).

Na edição desta quarta-feira (19), o DS trouxe reportagem mostrando que a inadimplência em Suzano recuou apenas 0,9% em agosto deste ano, se comparado ao mesmo mês do ano passado. Os números são da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano. De acordo com as informações da associação, os inadimplentes neste ano são 9.741. Em agosto do ano passado eram 9.829 pessoas.

A ACE afirma que a causa das dívidas está ligada à desorganização financeira dos consumidores. Como exemplo, a associação citou o inadimplente que acumula compras acima de sua capacidade de pagamento. Em outros casos, o devedor acaba tendo dificuldades em pagar os valores parcelados por alguma perda parcial ou total de renda, o que acarreta no não pagamento das compras por não ter condições financeiras para honrar os compromissos já estabelecidos.

As consequências dos débitos em aberto passam, de acordo com a ACE, pela negativação do CPF do devedor, o que o impediria de conseguir crédito para realizar financiamentos e dificulta processos como compras a prazos, abertura de contas ou aprovação de cartão de crédito em instituições financeiras.

É importante que a conscientização das pessoas possas possa fazer com que os débitos sejam reduzidos.