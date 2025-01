Um trabalho importante, oferecido pela Prefeitura de Suzano, contribuiu de forma direta com o servidor público.

O propósito é apoiar os funcionários públicos por meio do Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS).

O órgão é vinculado à Secretaria de Administração de Suzano. Foi criado em 2019. Desde então, a iniciativa já ofereceu apoio emocional, social e psicológico a mais de 16 mil servidores, se tornando uma referência para aqueles que buscam enfrentar os desafios do dia a dia, lidar com questões de saúde mental e atravessar transições de vida.

A saúde mental de servidores públicos tem ganhado destaque nos debates sobre condições de trabalho e bem-estar psicossocial.

A saúde mental é um problema antigo e ainda permeada de estigmas. A discriminação, a desinformação e até mesmo o autopreconceito impedem que pessoas busquem e obtenham a ajuda adequada, para a devida recuperação.

Segundo dados do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS), no mundo, 14,6% dos anos vividos com incapacidade são causados por transtornos mentais, sendo mais de um terço deles devido a transtornos depressivos.

Em Suzano, as atividades do NAS incluem projetos internos diversificados como atendimentos individuais, grupos de apoio e campanhas de conscientização que abordam as diferentes necessidades dos frequentadores e complementam os atendimentos clínicos. Essas ações são concretizadas por meio de iniciativas como o “Amigo, Estou Aqui”, que prepara os servidores para a aposentadoria, oferecendo suporte durante essa transição.

O programa denominado como “O Aconchego” fornece apoio a gestantes, adotantes e servidoras em licença-maternidade. Já o “A-manhã-ser” promove o bem-estar físico e mental, integrando práticas como Liang Gong, Qi Gong e auriculoterapia aos participantes. O “Construindo Sonhos” é direcionado aos bolsistas do “Programa de Qualificação Profissional e Alfabetização”, oferecendo suporte e dicas para conciliar atividades. A iniciativa “Vencendo Barreiras” acolhe servidores com deficiência, buscando eliminar os obstáculos à interação social. Por fim, o “Trocando Ideias” oferece um espaço para cuidado, reflexão e troca de experiências sobre saúde emocional. Todas essas ações garantem mais oportunidade uma vida saudável aos servidores.