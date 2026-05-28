As câmeras inteligentes (smart) são fundamentais para a segurança pública e privada. Equipadas com inteligência artificial, elas vão muito além da gravação contínua: oferecem reconhecimento facial e análise comportamental para prevenir crimes, localizar pessoas desaparecidas e recuperar veículos roubados em tempo real.

Em Suzano, o trabalho na área de segurança, por meio desta tecnologia, tem sido aprovado.

O DS trouxe reportagem na edição desta quarta-feira (27), mostrando que as câmeras de monitoramento do sistema “Smart Suzano” auxiliaram, desde sua implantação, há sete meses, na prisão de 60 procurados pela Justiça, entre ocorrências atendidas pela Guarda Civil Municipal (GCM) e pela Polícia Militar (PM).

Só para se ter uma ideia, entre o último domingo (24/05) e esta terça-feira (26/05), mais seis homens foram detidos. Cinco capturas foram registradas entre segunda e terça-feira (25 e 26/05), na região do Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, pelas equipes da GCM, enquanto uma foi realizada pela PM no domingo.

Os equipamentos são importantes por causa da ação preventiva e reativa. Elas inibem a ação de criminosos e fornecem provas valiosas para investigações.

Há um processo importante de inteligência integrada. Emitem alertas automáticos baseados em movimentações suspeitas ou reconhecimento facial de foragidos da Justiça.

Em Suzano, as câmeras do “Smart Suzano” estão distribuídas em pontos estratégicos do município, instaladas em totens de monitoramento e em outras estruturas urbanas, especialmente em áreas de grande circulação, como a região central e o entorno da Estação Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).