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Jornal Diário de Suzano - 26/05/2026
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Polícia

Polícia de SP faz operação contra falsos médicos investigados por mortes em hospital da capital

Diligências ocorrem na capital paulista e nos municípios de São Bernardo do Campo, Guarulhos, Poá e Mogi das Cruzes

26 maio 2026 - 08h52Por da Reportagem Local
Polícia de SP faz operação contra falsos médicos investigados por mortes em hospital da capitalPolícia de SP faz operação contra falsos médicos investigados por mortes em hospital da capital - (Foto: Governo de São Paulo/Divulgação)

A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta terça-feira (26) a segunda fase da Operação Hipócrates que mira um esquema de inclusão de falsos médicos em uma instituição privada de saúde na cidade de São Paulo. A ação, conduzida pelo 22° Distrito Policial (São Miguel Paulista), cumpre sete mandados de busca e apreensão, dois de prisão temporária, além de outras duas medidas cautelares determinadas pelas Justiça.

As diligências ocorrem na capital paulista e nos municípios de São Bernardo do Campo, Guarulhos, Poá e Mogi das Cruzes.

Segundo a investigação, dois homens se passavam por médicos em um hospital particular localizado na zona leste e teriam realizado cerca de 2 mil atendimentos ao longo de dois anos. O inquérito policial apontou ainda que nove pacientes morreram em decorrência de supostos erros e falhas nos atendimentos prestados.

As apurações também identificaram indícios de omissão e negligência por parte da unidade hospitalar. Por determinação judicial, a gestora operacional e o diretor clínico do hospital serão afastados de suas funções enquanto as investigações prosseguem.

“Estamos falando de pessoas que exerceram ilegalmente uma profissão que lida diretamente com vidas. A investigação aponta uma atuação clandestina prolongada, com consequências gravíssimas para pacientes e indícios de falhas que vão além dos falsos médicos. Nosso trabalho agora é aprofundar a apuração para responsabilizar todos os envolvidos nesse esquema”, pontuou o delegado titular do 22° DP, Mariano de Araújo.

A operação, que segue em andamento, mobiliza 13 viaturas, três delegados, 35 investigadores e seis escrivães. Até o momento, um alvo foi localizado.

Sobre a primeira fase da operação

A primeira fase da Operação Hipócrates aconteceu em 16 de dezembro do ano passado, quando os agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em um hospital da zona leste.

A ação foi um desdobramento de um inquérito instaurado para apurar crimes de exercício ilegal da profissão, estelionato e uso de documentos falsos. As investigações prosseguiram até que os alvos foram identificados.

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