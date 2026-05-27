Indicadores de qualidade de vida

O Índice de Progresso Social (IPS) é uma ferramenta fundamental para o Brasil porque mede diretamente o bem-estar da população com foco em resultados sociais e ambientais, rompendo com a visão tradicional que avalia o desenvolvimento apenas pelo crescimento econômico ou Produto Interno Bruto (PIB). Enquanto o PIB monitora a riqueza gerada, o IPS revela se essa riqueza está se traduzindo em benefícios reais para a vida das pessoas.

Em Suzano, há números extremamente positivos.

A cidade liderou quatro importantes indicadores relacionados à qualidade de vida, divulgado na última quarta-feira (20/05) pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), conforme reportagem do DS.

Dados publicados pelo ranking mostram que o município foi o melhor no Alto Tietê em cobertura vacinal contra poliomielite, expectativa de vida, qualidade de internet móvel e controle de perdas de água na distribuição.

O levantamento utiliza os números mais recentes compilados até 2025 em bases públicas e oficiais e reúne informações de órgãos federais, institutos de pesquisa e sistemas nacionais de monitoramento. Ele considera um importante período que engloba a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi e a administração conduzida atualmente pelo prefeito Pedro Ishi.

Na área da saúde, Suzano alcançou cobertura vacinal de 93,42% contra a poliomielite, encabeçando a lista que considera as dez cidades da região. O resultado é fruto de um fortalecimento das campanhas de imunização desenvolvidas pela Secretaria de Saúde de Suzano em toda a rede municipal.

O índice analisa a sobrevivência diária, englobando nutrição, cuidados médicos essenciais, saneamento básico, água potável, moradia adequada e segurança pública.

Na área da Saúde, entre outras coisas, Suzano ampliou ações de vacinação em massa, apresentando campanhas de atualização da caderneta vacinal em ações itinerantes, como por exemplo as do “Saúde Itinerante”, promovidas periodicamente na Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, no bairro Fazenda Aya. Os investimentos na rede pública de saúde também contribuíram diretamente para o avanço dos indicadores de qualidade e expectativa de vida, que chegou a 77,36 anos na cidade. Único da região a atingir esta faixa no ranking, o município vem se destacando com revitalizações e ampliações em unidades de saúde – serviço que garante mais capacidade de atendimento e melhores condições à população.

O desempenho de Suzano também chamou atenção no indicador relacionado à qualidade da internet móvel, em que o município alcançou 97,68 pontos. O resultado acompanha uma série de investimentos em conectividade e transformação digital promovidos pela prefeitura nos últimos anos, o que mostra avanços avaliados no ranking.