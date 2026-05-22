As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) são essenciais para desafogar os hospitais e organizar a rede de saúde. Elas funcionam como um elo intermediário entre os postos básicos (UBS) e os prontos-socorros hospitalares, garantindo atendimento rápido e estabilização de urgências 24 horas por dia.

Em Suzano, a obra da futura UPA 24 horas de Palmeiras, localizada na rua Crispin Adelino Cardoso, 137, no bairro Recanto Feliz, segue avançando e já alcançou 30% de execução.

O DS trouxe as informações da obra em reportagem nesta semana.

Atualmente, os trabalhos de alvenaria estão 100% concluídos, enquanto a concretagem das vigas atingiu 70%. Esta etapa é fundamental para garantir a sustentação da laje do pavimento superior, cuja construção deverá ter início nos próximos dias. Também acompanhou a vistoria o engenheiro Valter Rodrigues de Oliveira, responsável pela construção.

As intervenções tiveram início ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, com a demolição da estrutura anteriormente existente no local.

A futura UPA de Palmeiras será implantada em uma área estratégica da região sul da cidade e terá capacidade para realizar aproximadamente 12 mil atendimentos mensais, oferecendo serviços de urgência e emergência em uma estrutura moderna, ampla e adequada às normas técnicas de saúde.

A UPA é muito importante para o “descongestionamento hospitalar”.

Evitam que casos de urgência de menor complexidade lotem os grandes hospitais, que devem ser reservados para cirurgias e emergências de risco à vida.

Em Suzano, a obra está sob responsabilidade da empresa Fort Service Engenharia e Construtora Ltda. e conta com investimento total de R$ 6.923.049,91. A previsão de entrega é para o primeiro semestre de 2027.

Sem dúvida, trata-se de um equipamento de grande importância para a região sul, que está sendo construído com toda a estrutura necessária para garantir segurança, eficiência e qualidade no atendimento à população.

A UPA de Palmeiras vai reforçar a saúde pública da nossa cidade.

Suzano está ampliando a capacidade de atendimento e garantindo mais acesso aos serviços de urgência e emergência para os moradores.

Após a conclusão da primeira laje, os próximos trabalhos se concentrarão na construção do pavimento superior da unidade.

Na sequência, serão executados os serviços de acabamento, instalações hidráulicas e elétricas e demais etapas necessárias para o pleno funcionamento do equipamento público.