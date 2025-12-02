Centro esportivo do Badra

Suzano garante investimentos no esporte e lazer. No final de semana, um centro esportivo começou a sair do papel com início de obras.

O equipamento é importante porque promove saúde física e mental, desenvolvimento social e inclusão. Ele oferece um espaço seguro e adequado para a prática de atividades, o que melhora a qualidade de vida da comunidade, combate o sedentarismo e fortalece habilidades como trabalho em equipe, disciplina e respeito. Além disso, serve como um ponto de encontro para a comunidade, fortalecendo laços sociais por meio de eventos e competições. No sábado, a Prefeitura de Suzano oficializou na manhã deste sábado (29/11) o início das obras do Espaço Esportivo Comunitário - Cidade Miguel Badra, que será construído na rua 51, nº 201. O complexo, que trará mais entretenimento à população da região norte de Suzano, contará com campo society, quadra de basquete e área de lazer e convivência. Todos os serviços necessários para a execução do projeto deverão ser concluídos até 30 de março.

A chegada deste novo equipamento municipal visa proporcionar infraestrutura adequada para o desenvolvimento de atividades esportivas, recreativas e sociais, promovendo a integração comunitária e a melhoria da qualidade de vida dos moradores. Serão usados materiais de alta durabilidade e soluções de acessibilidade, garantindo segurança, funcionalidade e baixo custo de manutenção.

Para que sejam viabilizadas as intervenções neste local, que está localizado em uma área de 6 mil metros quadrados, a administração municipal investirá R$ 2.251.722,92, sendo R$ 1.462.500,00 oriundos de recursos do programa “Novo PAC”, do Ministério do Esporte; e R$ 789.222,92 de contrapartida da prefeitura.