O yakisoba vai muito além de um prato saboroso; ele é um símbolo vivo de união comunitária, resiliência e adaptação cultural. Trazido e adaptado pelos imigrantes, o prato consolidou-se como um pilar da identidade nipo-brasileira, promovendo a integração entre diferentes gerações.

Em Suzano, essa tradição é mantida. No final de semana, a Festa do Yakisoba do Templo Nambei Honganji, realizada na rua Ipês, na Vila Amorim, recebeu o selo de certificação do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural (Compac) por preservar a receita tradicional que tornou o prato um patrimônio cultural de Suzano. A entrega do título foi realizada pelo prefeito Pedro Ishi no último sábado (16/05), durante a abertura da 32ª edição do evento.

Também participaram da cerimônia a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi; o vice-prefeito Said Raful; o secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione; o secretário de Meio Ambiente, André Chiang; o presidente e o vice-presidente do Compac, Pedro Cardoso e Renan de Lima, respectivamente; o presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE), Cristiano Homan; e o presidente e monge do Templo Central Nambei Honganji, Kanyu Kawakami.

O preparo do yakisoba tradicionalmente mobiliza famílias e voluntários em templos (como o Nambei Honganji) e associações (como o Bunkyo). A confecção coletiva em grandes festas e festivais (matsuris) fortalece os laços de solidariedade e pertencimento dentro da colônia.

Em Suzano, com a certificação, o yakisoba do Templo Nambei Honganji passa a integrar a lista de pratos reconhecidos pelo Compac, que agora soma oito homenagens.

Além do selo concedido ao prato, o conselho também entregou certificados de “Mestre do Saber” a oito pessoas responsáveis pela preparação do yakisoba e pela preservação da receita tradicional.

A valorização do prato como símbolo da cultura suzanense foi consolidada em 27 de março de 2025, quando o yakisoba de Suzano foi tombado como o primeiro patrimônio imaterial do município, durante reunião realizada no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi.

Em Suzano, o selo entregue pelo Compac representa o reconhecimento de uma tradição de décadas e faz parte da identidade cultural de Suzano.

Valorizar iniciativas como esta é também fortalecer a nossa história, preservar as raízes da comunidade japonesa e incentivar que esse patrimônio cultural continue sendo transmitido às futuras gerações.